Sabato 18 Dicembre 2021, 05:00

VOLLEY

La squadra dei record è senza una casa. Il Del Prete Virtus Latina, che sta letteralmente dominando il campionato di serie C femminile con nove vittorie consecutive, è in attesa di poter tornare finalmente a giocare nella palestra del liceo classico Dante Alighieri del capoluogo ma, finora, le partite casalinghe della formazione che dall'inizio della stagione ha saputo solo vincere, si stanno giocando nel pallone' di via del Murillo a Latina Scalo. «Siamo fiduciosi di poter tornare a casa il prima possibile e devo dire che siamo costantemente in contatto con la Provincia per ricevere l'autorizzazione definitiva - chiarisce Daniele Righi, uno dei massimi dirigenti del sodalizio del capoluogo pontino - Cosa è successo? Sono stati fatti dei lavori di tipo elettrico e siamo tutti in attesa della definitiva autorizzazione che la Provincia dovrà fornirci dopo la liberatoria dei Vigili del Fuoco. Per noi è un problema spostarci continuamente anche perché, oltre alla prima squadra, c'è tutto il settore giovanile che si trova in questa situazione di vero disagio e confidiamo in uno sblocco il prima possibile».

Intanto la formazione del presidente Gianfranco Timotini, guidata da coach Luca Schivo, si gode il primato del girone B con nove vittorie su nove partite giocate.

«Devo ammettere che inizialmente ero piuttosto sorpreso da questa splendida partenza, siamo una buona squadra con 12 atlete che sono tutte molto competitive - chiarisce il tecnico - un mix perfetto tra giocatrici d'esperienza e giovani promesse: gli allenamenti sono sempre di altissimo livello e le giocatrici mi mettono costantemente in difficoltà nelle scelte. La stagione è lunga e cercheremo di lavorare per restare lì sopra». Così sotto i colpi di Mastruzzi e compagne sono cadute nell'ordine: le romane del KK Eur Volley (3-0), il Real Caffè/Moka Sirs Sabaudia (0-3), il Comal Civitavecchia (3-1), le capitoline dell'All Volley G.Castello (0-3), il Don Orione (3-0), l'Onda Volley di Anzio (3-1), le romane dell'Asd Sport 2000 (1-3), il San Giorgio Valcanneto di Cerveteri (3-2) e il Consorzio Pontino Volley Minturno (3-0).

LA SFIDA

Una marcia trionfale che, oggi alle 16 , vedrà la squadra di Latina opposta al Tor Sapienza nel match che potrebbe valere (fatti i debiti scongiuri) la decima vittoria: un record incredibile, nell'attesa di poter tornare finalmente a giocare a Latina.

Giuseppe Baratta

