Mercoledì 29 Dicembre 2021, 05:03

CISTERNA

È nata l' associazione nazionale degli angeli vittime della strada delle mamme di Cisterna. Promotrice e presidente è la ex candidata a sindaco di Cisterna Laureta Yaku. «Nel mondo una persona muore ogni 24 secondi a causa di incidenti stradali. Quando il dolore si trasforma in attivismo commenta la Yaku le stragi stradali diventano per i familiari coinvolti il denominatore comune per creare un'associazione. Il mio intento è quello di contribuire, con varie iniziative, all' educazione stradale, alla prevenzione e soprattutto al monitoraggio delle attività della pubblica amministrazione che dovrebbe garantire la dovuta sicurezza stradale impiegando più tutor sulle strade extraurbane e più metodi di dissuasione dalle infrazioni. Ricordo a tutti, soprattutto ai più giovani, che guidare non è uno scherzo ma una cosa molto seria e che la strada deve essere percorsa in modo consapevole».

Esistono già diverse associazioni con gli stessi scopi, denominazioni e Statuti simili; una per tutte l'associazione europea familiari e vittime della strada, presieduta da Giovanni Delle Cave di Latina, dove la Yaku ricopriva il ruolo di referente regionale.

«Sì, è vero mi sono dimessa da quell'incarico e ho voluto fondare un'associazione di sole mamme, perché noi donne, si sa, abbiamo una marcia in più spiega la Yaku sorridendo non c'è alcun conflitto con Delle Cave, portiamo tutti le stesse cicatrici, lo stesso dolore. Con loro c'è la massima collaborazione, lavoriamo in sintonia, ognuno dà il proprio contributo. Io ho voglia di fare tanto, di continuare a impegnarmi nel sociale con energia, a difesa dei ragazzi. Il nostro Statuto è registrato all'agenzia delle entrate e presto lo depositeremo al Comune di Cisterna per essere inserite nell'albo delle associazioni. Siamo già 30 mamme e abbiamo già in mente diverse iniziative. L'idea principale è quella di realizzare un murales e un video con il supporto della polizia di Stato e dei vigili del fuoco per avviare una campagna di prevenzione. È tutto ancora agli albori ma ci auguriamo che l'amministrazione comunale di Cisterna apprezzi il nostro impegno e il nostro spirito costruttivo e collaborativo».

Claudia Paoletti

