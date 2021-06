L'ANALISI

Sedici mesi di pandemia, tra ondate violente e tregue. che hanno messo a dura prova la sanità pontina non solo per la gestione ospedaliera dei pazienti contagiati dal covid ma anche per una lunga serie di effetti collaterali subiti da cittadini in attesa di visite specialistiche ed esami diagnostici. Se la mole di arretrato di un anno fa aveva richiesto una gestione straordinaria per recuperare i lunghi mesi di blocco e riorganizzare adeguatamente i servizi, oggi l'azienda ospedaliera fa i conti con una situazione al limite che, se da una parte riesce quasi sempre le visite con urgenza breve dall'altra costringe gli utenti ad attese lunghissime per altri esami differibili o programmati. Gli ultimi dati resi disponibili sul sito internet aziendale sono però relativi al mese di marzo 2021, è bene precisarlo, quando la corsa del covid aveva ripreso vigore con il suo seguito di ricoveri e decessi. Proprio quest'ultimo monitoraggio sulle prenotazioni, con scelta di prima disponibilità in fase di accettazione, indica che sono state sostanzialmente garantite con percentuali elevate (dal 96 fino al 100%) tutte le prestazioni richieste con urgenze brevi, con giorni di attesa entro i limiti (da un minino di 4 a un massimo di 7 giorni di attesa).

I DATI

La percentuali di prenotazioni garantite entro i tempi comincia però a scendere per le visite differibili, cioè per le prestazioni la cui tempestiva esecuzione non condiziona la prognosi a breve e che vanno erogate entro massimo 30 giorni per le visite e 60 per gli esami strumentali. In questo caso a marzo 2021 si è scesi al 74% delle prenotazioni garantite per una visita cardiologica o per una visita oculistica, al 59% per effettuare un ecocolordoppler (con 101 giorni medi di attesa), al 56% per una ecografia, al 53% per Pneumologia, al 44% per un esame strumentale in Gastroenterologia (115 giorni medi di attesa), fino ad appena il 21% per una Tac, per la quale si attendono in media 180 giorni. Per alcune prestazioni particolari la situazione peggiora ancora in caso di visita programmata che va dunque garantita in un arco temporale maggiore (180 giorni).

In questo caso può accadere che per un ecocolordoppler, seppur non urgente, un paziente arrivi ad aspettare anche 253 giorni, 236 per una ecografia, 221 per una prestazione di Gastroenterologia e addirittura 350 per una tac, per citare alcuni dei dati peggiori. In generale però per altre tipologie di visite la percentuale di prenotazione e dunque di visite entro i termini viene garantita in media nell'80% dei casi, mentre per Oncologia si arriva al 100% per tutte le tre classi di priorità. Una situazione più o meno analoga, con qualche variazione nelle singole prestazioni, si registra anche negli scorsi mesi di gennaio e febbraio mentre mancano appunto i dati più aggiornati dei mesi di aprile e maggio e risultano solo parziali, non consentendo quindi un confronto preciso, quelli relativi ai mesi del 2020, nel pieno della prima ondata della pandemia. Laura Pesino

