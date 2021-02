© RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIOUna sinergia nata per dare un nuovo impulso all'attività del settore giovanile. Un accordo che permetterà ai giovani calciatori di avere un opportunità in più per farsi notare dalle società professionistiche. Va letta in questo senso la collaborazione tra l'Fc Agora e il gruppo di lavoro composto da Simone Canovi, figlio di Dario decano dei procuratori sportivi in Italia, Andrea Puntelli e Fabrizio Carnevali, i referenti territoriali di una attività di scouting che sarà curata nei minimi dettagli. «Al centro di tutto c'è la crescita dei ragazzi. Offriremo ai più talentuosi la chance di vivere un'esperienza nel mondo del professionismo e far diventare Latina un polo di raccolta per raduni e provini - sottolinea Andrea Puntelli -. Vorremmo aiutare i ragazzi ad alimentare il sogno di diventare calciatori e, qualora non dovessero riuscirci, sarà stata comunque un'esperienza formativa ai massimi livelli, per noi e per loro».«Quando abbiamo condiviso la nostra idea con Simone Canovi - prosegue Carnevali -, si è mostrato subito entusiasta. Questa è una provincia molto vasta che mette in vetrina tanti ragazzi di buona caratura tecnica, ma bisogna prepararli già dalla base, dandogli modo di emergere nei tempi giusti e con le dovute metodologie».L'accordo con l'Agora è un passo in avanti importante: «Abbiamo una base operativa di primo livello, non esiste una struttura migliore per professionalità come quella situata nel centro di Latina - confessa Canovi -. Ho trovato delle persone con le quali è possibile dar vita a un progetto ambizioso per la città. La terra pontina da sempre ha sfornato sportivi di livello, sul campo Giannandrea' si terranno provini e stage». Puntelli e Carnevali cercheranno di scovare i ragazzi più promettenti di fascia d'età compresa tra il 2004 e il 2010 e creare una rete di rapporti e collaborazioni anche con altre società pontine. Entusiasta il presidente dell'Agora Lello Gallucci: «Siamo convinti di poter fare un ottimo percorso insieme. Sarà un bene per tutto il movimento calcistico provinciale, specialmente di questi tempi».Davide Mancini