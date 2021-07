Domenica 11 Luglio 2021, 05:00

BASKET

Una stella di bronzo per le nozze d'argento col basket a una società che da 25 anni semina oro nella provincia di Latina. Il Coni Nazionale ha assegnato alla Virtus Fondi, sponsorizzata negli ultimi 15 anni dall'Hotel Oasi Kufra di Sabaudia, la Stella di Bronzo per i meriti sportivi raggiunti in 25 anni di attività: partita nel 1994 dalle giovanili e dal campionato di base, la Promozione, il club ha scalato 4 categorie (serie D, C2, C1) fino ad arrivare nelle serie B maschile dove ha militato per 4 anni, con team dove i cestisti locali hanno sempre trovato ampi spazi. Negli ultimi due anni l'attività è stata praticamente azzerata dal Covid, ma il Comitato Olimpico Nazionale, su segnalazione della Fip ha assegnato la Stella per meriti sportivi, che sarà consegnata nel prossimo autunno con cerimonia d'onore.

VERSO IL 2023

L'altra novità è l'assegnazione al club pontino del Jamboree del Minibasket dell'anno 2023. Jamboree è un termine inventato da Sir Baden Powell, fondatore dello scoutismo, per definire un radino ecumenico di giovani (letteralmente marmellata di ragazzi, dalle parole inglesi jam, che significa appunto marmellata, più boys, ragazzi) provenienti da disparate realtà. Nel minibasket la kermesse è un torneo nazionale riservato ai migliori 100 giovanissimi di tutta Italia della categoria Esordienti, cioè under. i due riconoscimenti premiano il lavoro di un quarto di secolo della famiglia Romano, che a partire dal papà Giorgio e poi dai suoi tra figli, tengono alta la bandiera della pallacanestro fondana dal 1994: «Un traguardo raggiunto grazie all'opera di centinaia di persone che ogni anno si prestano a organizzare e supportare la nostra società - sottolinea Pino Romano, 48 anni, attuale presidente, nonché allenatore delle giovanili e capitano della prima squadra - ringrazio tutti gli allenatori e istruttori che sono il nostro punto di forza e motore della Virtus».

Nella prossima stagione la Virtus, che conta oltre 200 tesserati, parteciperà a tutti i campionati giovanili e alla C Gold del basket maschile.

Stefano Urgera

