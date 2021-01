È stato rinviato a giudizio con l'accusa di violenza sessuale per avere palpeggiato una ragazza a bordo del treno regionale partito da Latina e diretto a Roma, accusa della quale dovrà rispondere davanti al terzo collegio penale del Tribunale di Latina nel processo che inizierà il 13 marzo prossimo. Hesham Ashoush, 19 anni, egiziano, residente a Latina e attualmente detenuto, l'8 giugno 2018 è salito sul treno che si era fermato nella stazione ferroviaria del capoluogo pontino ed era diretto nella capitale: il giovane è entrato in uno scompartimento dove si era già sistemata una ragazza 28enne, anche lei di Latina e si è seduto nel posto di fianco al suo. Poco dopo la partenza il ragazzo ha iniziato a toccarle la gamba: dopo i primi attimi di paura e le proteste la giovane è riuscita ad alzarsi e ad abbandonare lo scompartimento andandosi a sedere altrove ma, secondo il suo racconto, anche il 19enne si è spostato in un'altra carrozza e dopo poco una giovane donna è scappata per andare a chiamare il capotreno affinché prendesse in consegna il giovane. Nel frattempo, prima che il treno arrivasse a Roma la ragazza ha avvisato il 112 e all'arrivo a Termini il personale della Polizia ferroviaria ha preso in consegna Ashuosh. Ieri mattina a conclusione dell'udienza preliminare il giudice Pierpaolo Bortone ha disposto il rinvio a giudizio

