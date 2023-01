Martedì 31 Gennaio 2023, 11:35

Sei anni di carcere per abusi sessuali e violenze psicologiche sulla moglie. Questa la condanna inflitta dal giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina Mario La Rosa ad un uomo di Sezze a conclusione del processo con rito abbreviato che si è svolto ieri mattina. Una brutta storia di disagi familiari che si è trascinata per mesi sino a quando la vittima non ha deciso di denunciare tutto alle forze dell'ordine e far allontanare il marito da casa.



I fatti sono accaduti a Sezze tra aprile e agosto del 2021: tra le mura domestiche della famiglia, composta da marito, moglie e tre figli, l'uomo ha messo in atto una serie di violenze psicologiche sottoponendo la donna a umiliazioni e offese continue per poi passare a ripetuti episodi di violenza sessuale costringendola in più di una occasione ad avere rapporti con lui contro la sua volontà. Una situazione diventata giorno dopo giorno sempre più insopportabile che la vittima ha confidato ad una assistente sociale che si occupava di seguire uno dei figli e a qualche amica: così è stata convinta a mettere fine alle violenze e ha presentato una denuncia ai carabinieri della stazione di Sezze che hanno interessato a loro volta la Procura della repubblica.

I successivi accertamenti hanno dimostrato la fondatezza e la veridicità delle accuse mosse dalla donna: alcuni testimoni, ascoltati dagli investigatori, hanno infatti confermato le violenze cui era sottoposta tanto che proprio la Procura aveva chiesto che nei confronti del 50enne venisse emesso un provvedimento cautelare. L'istanza è stata però respinta e il giudice per le indagini preliminari ha disposto soltanto l'allontanamento dell'uomo dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla parte offesa.



L'UDIENZA

Ieri mattina l'imputato, assistito dall'avvocato Ezio Bonanni, è comparso davanti al giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina Mario La Rosa per essere giudicato con rito abbreviato, come richiesto dalla difesa per poter beneficiare dello sconto di un terzo della pena. In aula c'era anche il legale della donna, l'avvocato Gianni Campagna che con la collega Cristiana Cialone si è costituito parte civile.

Il pubblico ministero Martina Taglione al termine della sua requisitoria nella quale ha ricostruito la vicenda e sottolineato come le testimonianze raccolte abbiano supportato ampiamente la denuncia della vittima, ha chiesto una condanna a sei anni di carcere mentre la difesa ha cercato di ridimensionare le accuse. Una richiesta che il giudice, al termine della camera di consiglio, ha accolto in pieno condannando il marito violento a sei anni di reclusione e fissando anche una provvisionale di 5mila euro a favore della moglie. Il risarcimento dei danni sarà invece quantificato a parte con un procedimento in sede civile.