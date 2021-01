GIUDIZIARIA

«Mio padre mi ha violentato ed ero talmente spaventata che non sono neppure stata in grado di reagire». È un racconto sconvolgente quello fatto ieri mattina da una ragazza 17enne che in sede di incidente probatorio, quindi in modalità protetta nell'aula della Corte di Assise di Latina, ha raccontato al giudice per le indagini preliminari Mario La Rosa la violenza sessuale subìta dal padre nel 2018 quando aveva 14 anni. I fatti risalgono al 2018 quando l'adolescente, i cui genitori sono separati, era andata a trovare il padre, 57enne. Quel giorno l'uomo, ha raccontato la vittima in aula, avrebbe iniziato a toccarla e poi l'avrebbe stuprata mentre lei era talmente spaventata e sconvolta da non essere in grado di gridare o reagire in altro modo. La ragazza a distanza di qualche giorno si è confidata con un'amica e con un'insegnante, poi con la madre che ha deciso di presentare una denuncia contro l'ex marito. A conclusione di una prima serie di accertamenti la Procura aveva archiviato non trovando in margini per andare a processo ma la parte offesa ha presentato una controperizia opponendosi alla richiesta di archiviazione così da far riaprire il caso e iscrivere l'uomo, che è a piede libero, nel registro degli indagati per violenza sessuale aggravata. Così ieri mattina si è svolto l'incidente probatorio per mettere agli atti del procedimento una prova fondamentale alla presenza dell'avvocato Antonella Comito, che rappresenta la parte offesa, mentre l'indagato non era presente. La 17enne ha raccontato al giudice quanto accaduto quel giorno passo dopo passo e confermano le pesanti accuse nei confronti del genitore. Ora sarà il gip a valutare e decidere se rinviare a giudizio l'uomo.

