L'INDAGINE

E' in programma per questa mattina l'interrogatorio di garanzia dell'uomo finito in carcere per avere maltrattato e violentato in diverse occasioni la figlia minorenne. Ad ascoltarlo in collegamento video con il carcere di Vercelli dove è detenuto sarà il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giorgia Castriota che ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare su richiesta del sostituto procuratore Martina Taglione, titolare dell'indagine. I fatti oggetto dell'inchiesta risalgono al periodo compreso tra il 2018 e il 2020 quando la vittima, residente in una località della provincia di Latina, era ancora minorenne: è stata lei nelle scorse settimane a decidere di presentare una denuncia in Questura raccontando gli abusi che era stata costretta a subire dal genitore.

Il 50enne si era trasferito in Piemonte ma ogni tanto tornava per vedere i figli e in queste circostanze sarebbero maturate le violenze sessuali. La giovane ha spiegato agli investigatori di essere stata sottoposta in diverse occasioni a episodi di violenza fisica e psicologica e di avere subìto abusi sessuali in almeno due circostanze dal padre che per intimidirla e impedirle di raccontare ciò che accadeva la minacciava di sfregiarla con l'acido con dei messaggi che le ha inviato sul telefonino: Se racconti qualcosa ti sfregio con l'acido. Così lei ha mantenuto il silenzio almeno fino a qualche tempo fa, poi le si è confidata con qualche amico che ha pensato di segnalare il tutto alle forze dell'ordine e fatte una serie di verifiche è scattata l'operazione della Squadra mobile di Latina che, con l'aiuto dei colleghi di Vercelli, ha portato all'arresto dell'uomo. Il 50enne questa mattina sarà chiamato a rispondere alle domande del giudice.

