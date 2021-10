Giovedì 14 Ottobre 2021, 05:03

MALTEMPO

Violenta grandinata ieri sera a Latina e nei dintorni. La perturbazione si è abbattuta prima a Sermoneta, dove il ghiaccio ha imbiancato diverse piazze per poi spostarsi a Latina Scalo. Risparmiato Bassiano dove si è registrata una leggera pioggia. Un video postato su Facebook nel gruppo del comitato di quartiere di Latina Scalo, ha mostrato chicchi di ghiaccio caduti intorno alle 19.30 - con violenza e rapidità sulle auto in transito e parcheggiate in via dei Gerani. Sicuramente ha commentato Marco Gubbioli del comitato nelle campagne avrà provocato notevoli danni. I chicchi erano molto grandi. Una mia pianta di ortensie è stata massacrata. Sino rimasti solo gli steli. La perturbazione, dopo aver attraversato il centro di Latina, si è spostata nei borghi a Nord. A Santa Maria, in particolare, i chicchi che hanno raggiunto terra intorno alle 20 misuravano quanto nocciole. In un attimo, nel centro urbano del piccolo borgo del capoluogo, tettoie e balconi sono stati invasi da una sassaiola. Tirati giù tutti gli avvolgibili per evitare che i chicchi di grandine sfondassero i vetri delle finestre. Anche in questa zona si temono danni alle colture. R.Cam.

