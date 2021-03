6 Marzo 2021

di Daniele Ronci

Una passeggiata fatale per una sessantenne di Cisterna. Non solo girava in auto malgrado la patente revocata, ma è stata denunciata dai carabinieri anche perché malgrado fosse positiva al covid aveva violato l'obbligo di quarantena presso il proprio domicilio. I carabinieri guidati dal comandante Raffaele Priore nella tarda mattinata di ieri erano in servizio per effettuare controlli sul territorio mirati al rispetto del Dpcm in materia di restrizioni per contrastare la diffusione di contagio da Covid 19. Tra le autovetture fermate anche quella della sessantenne. E' bastata una verifica nelle banche dati per scoprire che la donna non avrebbe dovuto uscire di casa: era infatti in quarantena obbligatoria perché positiva al covid. Ma non era l'unico problema. Non avrebbe dovuto, infatti, neppure guidare: il computer ha segnalato che alla sessantenne era stata revocata la patene. La 60enne rischia una multa da 5mila a 30mila euro, per essersi messa alla guida, nonostante la revoca della patente e un'ulteriore multa di 5mila euro per non aver rispettato le restrizioni domiciliari, essendo positiva al coronavirus. Alla fine la donna è stata riportata al suo domicilio, chiusa nell'auto, rimorchiata dal carroattrezzi giudiziario. Grazie al rispetto delle distanze e i dispositivi di protezione in dotazione alle forze dell'ordine, non risulta nessun carabiniere contagiato.

