Venerdì 2 Luglio 2021, 05:02

L'ESTRAZIONE

La lotteria degli scontrini fa tappa in provincia di Latina con un carico di tre premi dal valore complessivo di 60mila euro. La dea della fortuna si è fermata ad Aprilia e Terracina, con due vincite da 25mila euro ciascuna, e a Priverno grazie a uno scontrino fortunato che ha premiato il consumatore con diecimila euro. La notizia è stata diffusa ieri da Agipro, lagenzia di stampa giochi e scommesse, sulla base della pubblicazione da parte dell'Agenzia Dogane e Monopoli dei 15 codici vincenti settimanali (per l'aggiudicazione di premi da 25mila euro) e dei 25 premi aggiuntivi settimanali (per l'aggiudicazione di premi da 10mila euro). E' la seconda volta dall'istituzione della lotteria degli scontrini che la ruota della fortuna si è fermata sulla provincia di Latina, a distanza di una ventina di giorni dalla prima. Nel dettaglio la notizia pontina riguarda Aprilia per una spesa di appena 4 euro e 74 centesimi, a fronte di un piccolo acquisto effettuato in un esercizio di comunità il 26 giugno scorso. Il consumatore, grazie all'utilizzo del cashless, pagamento senza contanti, si è portato a casa 25mila euro. Stessa somma andata al consumatore di Terracina che nella stessa tipologia di negozio e nello stesso giorno ha fatto un acquisto con card dell'importo di 80,60 euro. A Terracina il premio da 10mila euro è arrivato, sempre grazie ad una spesa in un esercizio di comunità per un importo di 37 euro e 64 centesimi. Le due vincite ordinarie e quella extra sono state le uniche nel Lazio, nella quarta settimana di giugno. La lotteria degli scontrini è gratuita e collegata al programma Italia Cashless messo a punto dal Governo per incentivare l'uso di carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate eccetera al fine di modernizzare il Paese e favorire lo sviluppo di un sistema più digitale, veloce, semplice e trasparente. Per partecipare è necessario essere maggiorenne e dotarsi del codice lotteria, disponibile sul sito lotteriadegliscontrini.gov.it, da mostrare in cassa al momento del pagamento con card.

R.Cam.

