FESTIVITÀ

Un vero e proprio Villaggio di Natale in piazza del Popolo, a Latina, con casette, albero, pista del ghiaccio. Il tutto incorniciato da luminarie, che rallegreranno le feste non solo in centro, ma anche nei borghi. Ecco il programma degli addobbi natalizi cittadini predisposto dall'amministrazione comunale per le festività di quest'anno.

PIAZZA DEL POPOLO

La piazza centrale del capoluogo pontino vedrà schierate le casette con i prodotti artigianali e tipici del Natale, come gli scorsi anni, con la differenza che non saranno più sul corso, in modo da distanziarle dai negozi. In piazza ci sarà anche la pista per il pattinaggio su ghiaccio e il tradizionale albero, oltre alle luminarie.

Ieri è stata pubblicata la determina di affidamento dei lavori, a una ditta della provincia di Caserta e le operazioni di installazione inizieranno in queste stesse ore. L'atto spiega che per le luminarie sono stati impegnati circa 91.500 euro, e espone in dettaglio il progetto, con l'obiettivo di «evidenziare i caratteri architettonici e la linearità degli edifici allo scopo di valorizzare le peculiarità edilizie e architettoniche del territorio».

EDIFICI E BORGHI

In piazza, saranno quindi decorati gli edifici di fondazione, mentre nelle aiuole saranno illuminati gli alberi e decorati i quattro quadranti con elementi tridimensionali; stessa previsione anche per piazza San Marco, piazza del Quadrato, piazza della Libertà, piazza Roma, viale Italia, parco Falcone e Borsellino, parco di piazza Santa Maria Goretti, parco Oasi verde Susetta Guerrini, rotatoria tra via del Lido e via Nascosa; in via Neghelli, invece, ci sarà la revisione delle scritte luminose letterarie, di proprietà del Comune. Gli elementi tridimensionali «daranno vita a un'atmosfera fiabesca».

Ma non c'è solo il centro: le luminarie affolleranno anche i borghi. Si comincia con Latina Scalo, dove saranno illuminati i profili della biblioteca comunale e dell'info point alla stazione, con un messaggio augurale luminoso. A borgo Sabotino sarà illuminato il profilo del Procoio, mentre gli elementi tridimensionali saranno installati, sul Lido, in piazzale dei Navigatori, lungo la Marina e a Capoportiere. A borgo Grappa sarà illuminata la torre, e inseriti elementi tridimensionali, strutture che saranno installate anche nei borghi San Michele (largo Fabiano), Carso (parco di piazza Stefanato), Faiti (parco di piazza San Paolo Apostolo), Podgora (nel parco), Le Ferriere (al Museo Satricum), Chiesuola (davanti la chiesa), Montello (nel parcheggio del campo da calcio).

Il Comune, quest'anno, intende dare risalto anche alle Case di quartiere e per questo saranno non solo illuminate, ma recheranno anche l'insegna con la scritta Casa di quartiere, su tutte e cinque (ex tipografia di viale XVIII Dicembre, ex cinema Enal di Latina Scalo, ex casa cantoniera di Borgo Sabotino, ex centro sociale di borgo Piave, ex scuola di via Milazzo).

ACCENSIONE L'8 DICEMBRE

Affidato ieri l'intervento alla ditta, chiamata a installare immediatamente le luminarie, il Comune intende inaugurare addobbi e decorazioni per la giornata che per tradizione segna l'avvio delle festività, l'8 dicembre. Per mercoledì prossimo, quindi, è prevista l'accensione delle luci.

Andrea Apruzzese

