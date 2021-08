Mercoledì 4 Agosto 2021, 05:02

IL PROGETTO

Una ristrutturazione con nuovi spazi per laboratori di verifica a livello regionale; una nuova viabilità per consentire l'uscita dei mezzi di emergenza; una nuova sede a ridosso della Pontina, per poter intervenire in velocità su tutto il territorio di competenza. È il nuovo comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Latina, che andrà in futuro presso la sede dell'ex istituto Sani.

La delibera, che vede al centro la variante di Prg per il cambio di destinazione d'uso, da istruzione a servizi generali, è giunta ieri in commissione Governo del territorio. Secondo la relazione di progetto, redatta dall'ingegnere Fabrizio Ferracci per conto della Provincia, «gli ingressi saranno diversificati: uno per l'accesso al personale ed al pubblico e l'altro, esclusivo, per l'accesso ai mezzi speciali del Corpo, e l'area potrà essere dotata di una superficie eliportuale per la quale saranno acquisiti i prescritti pareri autorizzativi». Inoltre, «i numerosi locali presenti all'interno sono stati suddivisi in diversi ambiti funzionali: pronto intervento, uffici amministrativi e funzioni connesse, formazione, alloggi», ci saranno inoltre laboratori specialistici e attività con impatto a livello regionale. La superficie esterna passerà dagli attuali 11.030 metri quadri ai futuri 10.975, mentre quella coperta aumenterà da 4.270 metri quadri a 4.325. Il permesso a costruire sarà in deroga agli strumenti urbanistici, in quanto realizzazione di interesse pubblico. L'edificio - come ogni altro istituto superiore - è di proprietà della Provincia di Latina (lo venderà poi al ministero dell'Interno), ma l'intoppo su cui poi l'opposizione ha chiesto il rinvio del voto a oggi, è un altro, come evidenziato da Massimiliano Carnevale: «Anche il suolo è di proprietà della Provincia? O del Comune? Una verifica è necessaria». Perplessità che hanno condotto al rinvio a oggi, quando la delibera sarà votata con ogni probabilità dopo gli accertamenti.

Ieri doveva essere la seduta di esame delle delibere di indirizzo per la revisione dei Ppe annullati, in particolare R3 e R6: per risolvere i problemi, il Comune andrà alla verifica della quantità di standard. Ma l'opposizione ieri ha contestato il fatto che la seduta avesse troppi punti all'ordine del giorno, e Nicoletta Zuliani (Misto) ha proposto di mettere ai voti il rinvio: la maggioranza è stata battuta, con 6 voti a favore del rinvio e 5 contrari. In una nota, Raimondo Tiero (FdI) spiega che «non è chiaro perché le delibere, pronte da gennaio, siano rimaste finora nel cassetto. L'opposizione ha chiesto di discutere e approfondire separatamente le delibere, con riunioni in presenza e non da remoto, eventualmente in aula consiliare e confrontandoci con gli ordini professionali». Riunioni in presenza che però, ancora due giorni fa, il presidente del Consiglio, Massimiliano Colazingari, ha ribadito non essere ancora possibili.

«Le delibere sono state messe a disposizione solo alcuni giorni fa - ha spiegato la presidente di commissione, Celina Mattei - erano pronte da febbraio, ma la segreteria generale ha ritenuto di approfondirne il contenuto, con una commissione ad hoc e la consulenza di uno studio legale di diritto amministrativo, per essere certi che ogni principio fosse corretto».

Approvato infine ieri il progetto definitivo in variante al Prg per l'eliminazione del collo d'oca di viale Le Corbusier, intervento finanziato dalla presidenza del Consiglio dei ministri. «Siamo perfettamente nei tempi», ha assicurato l'assessore ai Lavori pubblici, Emilio Ranieri. Andrea Apruzzese

