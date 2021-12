Sabato 4 Dicembre 2021, 05:03

IL BILANCIO

Oggi è Santa Barbara, la patrona dei Vigili del Fuoco e come ogni anno i pompieri festeggiano nella cattedrale San Marco alla presenza delle autorità e si riuniscono per ascoltare il discorso del comandante. Santa Barbara è come ogni anno anche l'occasione per ricordare i colleghi che non ci sono più, per premiare coloro che si sono distinti nel corso della carriera e chi ha raggiunto un bel po' di anni di esperienza nel Corpo nazionale. È un momento per ritrovarsi tra colleghi e dare conto di ciò che si è fatto in un anno: ecco perché è l'occasione giusta per stilare bilanci e come sempre quello dei Vigili del Fuoco è anche la fotografia delle cronache della provincia. Sono stati più ottomila e per la precisione 8.548 gli interventi di soccorso effettuati nel corso del 2021 dai vigili del fuoco del comando provinciale di Latina e dei vari distaccamenti sul territorio. Degli interventi eseguiti, 4.106 sono stati per incendi, mentre 1.131 interventi per soccorso a persona.

Non è un lavoro facile quello del vigile del fuoco: vai al lavoro alla solita ora ma non sai mai esattamente a che ora tornerai a casa: 1.226 le ore di intervento totali che sono servite per spegnere i roghi e per mettere in sicurezza le zone interessate dalle fiamme. Menzionato tra gli interventi di particolare complessità l'incendio che si è sviluppato in piena città a Latina lo scorso 22 settembre, quello che ha coinvolto ettari di terreno e sterpaglie tra via Isonzo e via Regione Veneto, investendo mezzo quartiere R6 ed arrivando persino fino a Via Rossetti. Anche l'incendio della Sep di Pontinia, lo scorso 22 agosto, è menzionato nel bilancio dei Vigili del Fuoco: l'impianto industriale di trattamento dell'organico proveniente dai comuni aveva preso fuoco nella notte, in una zona priva di telecamere e che aveva lasciato non pochi dubbi sulle circostanze in cui si era sviluppato. Grazie alla prontezza dell'intervento e anche alla natura diversa dei prodotti combusti si legge in una nota ha avuto conseguenze nettamente più lievi rispetto a quanto era avvenuto nello stesso periodo di agosto dell'anno precedente ad Aprilia. L'appuntamento con la cerimonia di Santa Barbara è questa mattina nella cattedrale San Marco. Qui alle 11 si terrà la messa officiata dal vescovo Mariano Crociata e il comandante provinciale, l'ingegner Stefano Smaniotto, terrà il suo discorso annuale.

Stefania Belmonte

