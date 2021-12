Giovedì 23 Dicembre 2021, 05:02

L'EVENTO

Giornata di festa e premiazioni, quella di ieri, al comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Latina. I riconoscimenti che tradizionalmente vengono assegnati nel giorno di Santa Barbara, sono stati consegnati ieri alla presenza del direttore regionale del Lazio, l'ingegner Eros Mannino, in visita ufficiale a Latina. Prima un incontro con il prefetto Maurizio Falco e il comandante provinciale Stefano Smaniotto per fare il punto sul dispositivo di soccorso pontino e sulle criticità del servizio, poi le premiazioni al comando di Piazzale Carturan, dove ha incontrato il personale. Con il Pnrr arriveranno dei fondi per tutti, anche per Latina ha detto Mannino Contiamo di fare acquisti per migliorare il servizio sul territorio: la popolazione si aspetta da noi il massimo. Poi ci sono alcune cose da sistemare soprattutto al sud della provincia: non faccio elenchi, ma la situazione ci è chiara e interverremo, anche per quel che riguarda le isole, al di là della convenzione annuale Aib, antincendio boschivo, che si svolge nelle settimane più intense della stagione estiva. Poi la cerimonia nel piazzale del comando, su un palchetto addobbato per l'occasione. Il Crest, il premio più prestigioso raffigurante il profilo del Circeo con i mezzi di soccorso di aria e di terra, è stato consegnato ai funzionari Salvatore Guglielmino, Piero Simonetti, Valentina Di Maccio, Angelo Pacicco, Valter Betti, Sabastiano Di Maria, Giuseppe Macrì, Luigi Conti, Giulio Benedetti, Caterina La Starza, Claudia Rossi; e poi al personale che si è particolarmente distinto nelle attività del comando: i capi reparto Mauro Antonelli, Claudio Bovolenta, Provino Giordani, Giuseppe Bastevole, Ermanno Bordignon, Cataldo Mandatori, al capo squadra esperto Roldano Zanella, al vigile coordinatore Sergio Maragno e infine al personale d'ufficio Daniele Marsella, Rocca Di Folco e Maria Teresa D'Agostino. Premiati sempre con il Crest anche i capi reparto in congedo Domenico Bonanni, Valentino Molinari, Giancarlo Riondato, Claudio Pasetto, Antonio Marino e Nazzareno Berti. Le croci di anzianità, per il personale che ha compiuto 15 anni di servizio a Diego Stridi, Domenico Del Vecchio, Enrico Del Giudice, Giampiero Ruggiero, Carlo Aceto, Stefano Mercuri, Giampaolo Petrillo, Roberto Benvenuti, Luigi Russo, Erasmo Martellucci, Giuseppe Santonicola. Diplomi di lodevole servizio a Roberto Micali, Patrizia Restante, Nazzareno Berti, Domenico Bonanni, Pasquale Di Palma, Valentino Molinari, Palmiro Bruno Reschia, Giuseppe De Bonis.

Stefania Belmonte

© RIPRODUZIONE RISERVATA