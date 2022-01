Mercoledì 12 Gennaio 2022, 05:07

Regole ferree nelle scuole anche per quanto riguarda lo svolgimento della ricreazione. In tutti gli istituti il personale si sta impegnando al massimo per garantire il maggior livello di sicurezza, ma i genitori lamentano qualche eccesso. Ad esempio, nell'istituto comprensivo Frezzotti-Corradini, una circolare prevede due turni distinti per consumare la merenda. «L'inizio di ogni intervallo - si legge nella circolare - sarà prolungato anticipandolo di 5 minuti. Gli alunni consumeranno merende e bevande, seduti, a file alterne in 2 turni. Nel primo solo gli alunni delle file dispari, a partire dal lato finestra, potranno consumare la merenda mentre gli alunni delle file pari continueranno ad indossare la mascherina attendendo il proprio turno seduti. Nel secondo turno solo gli alunni delle file pari, a partire dal lato finestra, potranno consumare la merenda mentre gli alunni delle file dispari, terminato il consumo della merenda, avranno indossato la mascherina restando seduti».

Ma la regola più criticata è questa: «Durante l'intervallo gli alunni non sono autorizzati ad alcuno spostamento (è vietato girarsi verso i compagni mentre si consuma la merenda)». I genitori, pur apprezzando gli sforzi mirati alla sicurezza, criticano delle prescrizioni forse eccessive e comunque di difficile applicazione.

In altre scuole è stato chiesto agli alunni di «non parlare mentre consumano la merenda», essendo inevitabilmente senza mascherine si vuole in questo modo limitare il rischio. Ma è possibile imporre simili regole a bambini tra i 6 e gli 11 anni? «Non possono vivere nel terrore - commentano alcuni genitori - giusto far rispettare le regole, la mascherina, l'igiene delle mani, il distanziamento, ma non si può dire a un bambino di non girarsi verso un compagno».

M.Cusu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA