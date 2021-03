24 Marzo 2021

Latina non ha una telecamera di sorveglianza in piazza del Popolo. Una carenza che sarà colmata a breve, con i risparmi dei lavori di ripristino del sistema di videosorveglianza, quasi conclusi. Un paradosso, emerso ieri in commissione Sicurezza, in cui è stato fatto il punto sui lavori: la videosorveglianza, nel centro cittadino è ormai tornata attiva, con la visibilità del 75% di telecamere. Tutto sarà completato una volta montato il nuovo traliccio sul comando di Polizia locale. Nulla da fare, al momento, per quelle sulla Marina di Latina (installate anni fa con i fondi Plus, ma mai visibili a causa di sistemi differenti): occorrerà un progetto specifico, ma prima bisognerà verificare se un mero ripristino risponda alle esigenze. Così come «per il Targa System, occorrerebbero circa 100mila euro, da trovare nelle pieghe di un bilancio stretto», ha spiegato il vice sindaco, Paola Briganti. Ci sono però i risparmi dai lavori di ripristino, e altre - piccole - risorse con cui si potranno intanto montare nuove telecamere in settori richiesti da Questura e Comando dei Carabinieri. Spicca, su tutti, piazza del Popolo, un vuoto da colmare, anche perché «quando sarà finita la pandemia, lì riprenderanno manifestazioni ed eventi», ha spiegato il comandante della Polizia locale, Francesco Passaretti. Saranno poi collegati il quartiere Nicolosi, largo Giacobini, il parco Falcone e Borsellino, piazzale Prampolini.