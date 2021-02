VIDEOCLIP

Un ragazzo corre in un cortile del quartiere Nicolosi a Latina. Ha una smorfia sul viso, chissà se è fatica o cos'altro. La foto è stata postate da Luciano Ligabue su Facebook e Instagram. Dopo le onde del mare di Latina, la spiaggia di Capoportiere, il cantautore emiliano si sposta nel quartiere storico della città, il Nicolosi. Si riconoscono i cortili del lotto 1 e i palazzi della città sullo sfondo. Nessuna parola, nessun riferimento, nessun numero, mentre nel video girato al mare aveva scritto 5/02. È la data di uscita del nuovo singolo, il terzo brano estratto dall'album 7, che arriva dopo il successo di La ragazza dei tuoi sogni e Volente o nolente feat. L'annuncio è arrivato via social, grazie anche alle onde del mare di Latina dove è stato girato il video. L'artista di Correggio è arrivato al Lido giovedì scorso, ha alloggiato sul lungomare, all'hotel Fogliano, e nonostante il più stretto riserbo, una fan lo ha immortalato e postato le foto di Liga sui social, è scoppiato il delirio e la caccia al cantautore. Un paio di giorni in terra pontina, il tempo di girare le riprese per un videoclip con l'utilizzo di un drone che ha sorvolato la spiaggia, il mare e il lago. Quando si sono spostati dal litorale al centro non è dato sapere, pare che nessuno in zona lo abbia incrociato. E come dopo la pubblicazione del video al Lido, anche ora, dopo la foto al Nicolosi, è partita la caccia al brano per il quale è stata girata la clip. Ai fan non è certo sfuggito che 5+2 fa proprio 7, il numero preferito del rocker, ma sono indecisi sul titolo del singolo, la scelta spazia da Mi ci pulisco il cuore, Si dice che, Un minuto fa, Essere umano o Oggi ho perso le chiavi di casa.

Tra i commenti tanti fan pontini che riconoscono la loro città, scrive Andrea: Sbaglio o questa è Latina, la mia città?, e Daniele: Così mi sento ancora più male... praticamente sotto casa mia e non sono riuscito a vederti???. E Francesca: La mia Latina....quartiere Nicolosi....un altro modo x sentirti (ancora)più vicino.

