Le scuse sono arrivate ieri, in commissione Trasparenza: «Questa è una pratica che non si è perfezionata, e dovrà esserlo con una delibera di Consiglio, ascoltando anche le associazioni combattentistiche», ha detto l'assessore Dario Bellini. E quindi viale delle Medaglie d'oro a Latina, è ancora tale. Non è ancora, nella parte interna al Parco Falcone e Borsellino, viale Altiero Spinelli, come era stato inaugurato il 9 maggio scorso. Aveva visto giusto Salvatore Antoci (Misto) che aveva chiesto la convocazione della commissione, verificando «la mancanza della votazione di una delibera di Consiglio e dell'autorizzazione del Prefetto». Ad andarci di mezzo è la memoria di Spinelli, padre del concetto di Europa unita e federale, di quel Manifesto di Ventotene in cui fu ipotizzata. E non è tutto: Bellini ha anche ipotizzato che «forse si pensava che viale delle Medaglie d'oro arrivasse solo fino alla recinzione del parco». L'intitolazione di una via a Altiero Spinelli nasce nella scorsa consiliatura, con una mozione di cui primo firmatario fu Omar Sarubbo del Pd, votata dal Consiglio nel 2014; l'assise voterà poi l'indirizzo dell'intitolazione, il 29 gennaio 2015. Nell'ottobre 2019 una richiesta viene presentata da Mario Leone, dell'istituto di studi federalisti intitolato a Spinelli; la commissione Toponomastica, presieduta da Celina Mattei, si riunisce il 4 dicembre 2019 e vota all'unanimità di intitolare il viale centrale del parco. «Tutto questo non completa la pratica - ha osservato Bellini - oltre al voto che deve esprimere il Consiglio, la legge obbliga gli enti locali a recepire il parere del Prefetto». Ci sono anche le polemiche delle associazioni combattentistiche, che hanno criticato l'interruzione del legame di viale delle Medaglie d'oro con il monumento ai Caduti. Per questo, ora, si dovrà tornare in commissione e in Consiglio. La soluzione più probabile? Intitolare a Spinelli solo la seconda parte, dal monumento verso viale Cesare Augusto.

