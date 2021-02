L'ordine di demolizione è adottabile solo a fronte di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali. E' questo uno dei passaggi più rilevanti della sentenza del Tar di Latina che ha annullato le ordinanze di demolizione emesse dal Comune del capoluogo pontino nei confronti della Corisma srl. Si tratta della società che ha realizzato nel 2016 una palazzina in via Ombrone ma che a seguito dell'annullamento del Piano particolareggiato del quartiere Prampolini non ha potuto ultimarlo, subendo un sequestro per un permesso a costruire diventato illegittimo, un conseguente ordine di demolizione, anzi due per un difetto di notifica, e un processo penale per abusivismo, conclusosi già nel 2019, in primo grado, con l'assoluzione di Marco Cervelloni, rappresentante legale della srl. Un'assoluzione che tuttavia non era bastata a riaprire il cantiere di via Ombrone per la conclusione delle opere, nonostante il dissequestro dell'immobile, essendo scaduto il permesso a costruire rilasciato nel 2015 e non essendo mai stata annullato l'ordine di demolizione. Ma con sentenza del Tar del 28 gennaio scorso, il Comune di Latina è stato condannato al pagamento di 4mila euro per le spese di giudizio sostanzialmente per non aver annullato il permesso a costruire, dopo l'annullamento del Ppe. La sezione pontina del Tribunale amministrativo, presieduta da Antonio Vinciguerra, ha accolto il ricorso della Corisma, rappresentata dagli avvocati Corrado e Chiara de Simone e successivamente dall'avvocato Maurizio Giglio, contro il Comune difeso da Cinzia Mentullo, nei confronti dell'ex dirigente comunale Giovanni Della Penna e della Regione Lazio che non si sono costituiti, annullando gli atti impugnanti e ordinando l'esecuzione della sentenza. Nel provvedimento viene evidenziato che è incontroverso in atti che l'edificio del cui abbattimento si tratta sia stato trovato dal Comune di Latina pienamente corrispondente al permesso di costruire n. 17/EP del 1° settembre 2015, tanto ciò è vero che in entrambe le ordinanze gravate l'Amministrazione si è premurata di precisare che la demolizione è ingiunta malgrado la conformità delle opere al progetto allegato al permesso di costruire'. Dunque, partendo da questo presupposto, ovvero stante la generale presunzione di legittimità, si legge nella sentenza, in assenza di un preventivo annullamento d'ufficio (o in sede giurisdizionale) del ridetto permesso di costruire del 1° settembre 2015, è senz'altro illegittimo ingiungere ex abrupto la demolizione delle opere da esso sorrette. Per il Tar l'annullamento dello strumento urbanistico non poteva travolgere automaticamente la validità del permesso a costruire.

Rita Cammarone

