16 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







IL PROGETTO

Via libera della Regione imminente, e poi progetto esecutivo, gara per i lavori, espropri e la realizzazione dell'opera, entro il 2023, cronoprogramma accettato dal ministero per il rispetto del finanziamento nell'ambito del Latina anche città di mare. Sono i passi imminenti per la realizzazione del raddoppio di via Massaro sul Lido di Latina, finanziato dal Governo con 8 milioni di euro nell'ambito del progettone sulla riqualificazione delle periferie che vale 18 milioni di euro. Il sindaco di Latina, Damiano Coletta, ne ha parlato ieri, durante la presentazione, al lido, del progetto di brand turistico Cetecus. «Noi abbiamo prodotto la Valutazione di impatto ambientale (Via, ndr) che è in esame in conferenza di servizi presso la Regione Lazio», la cui conclusione è ormai prossima. «Con il via libera della Regione, saremo pronti a partire con il progetto esecutivo, con la gara per i lavori e con gli espropri necessari alla realizzazione dell'infrastruttura. Siamo perfettamente nella tempistica del cronoprogramma presentato al Governo, e accettato, che prevede il termine entro il 2023». Il raddoppio di via Massaro, strada parallela a via Lungomare, che corre lungo il canale Mastropietro, è atteso da decenni: si tratta di una infrastruttura nodale per velocizzare e snellire il traffico sul Lido, soprattutto nella stagione estiva. A oggi, infatti, la strada, che parte dall'incrocio con la provinciale Borgo Piave-Foce Verde, si interrompe bruscamente all'incrocio con la Casilina Sud, mentre in futuro arriverà fino a via del Lido, consentendo di realizzare un anello in continuo, con il Lungomare, tra Capoportiere e Foce Verde. Ma non c'è soltanto via Massaro: Coletta guarda oltre e pensa a una Marina tutta nuova: «Una volta sbloccata via Massaro, già in questa consiliatura dobbiamo pensare a un nuovo waterfront della Marina, una visione architettonica di grande livello». Intanto, c'è la stagione balneare 2021 che sta partendo, e Coletta annuncia che «è mia intenzione creare un evento in cui presentare la stagione dei chioschi del lato sinistro, un altro elemento perfettamente contestualizzato in una zona che ha una sua bellezza naturale con il giusto vincolo del parco». Partirà, quest'anno, anche il chiosco sulla prima piazzolla a sinistra (tratto B di Lungomare): «È stato assegnato e avrà finalità sociali». Infine, gli eventi: «Stiamo lavorando al bando degli eventi estivi, cogliendo l'opportunità della riapertura».

An. Ap.

© RIPRODUZIONE RISERVATA