Via libera alla realizzazione di un immobile residenziale con 12 unità immobiliari in via dei Gerani delle Scuole a

Latina Scalo. È una delle procedure di demolizione e ricostruzione in premio di volumetria in base alla legge regionale del 2009 che consente di guadagnare il 35% in più. La pratica edilizia nasce nel 2016, con la richiesta di permesso a costruire presentato dalla società Il Villaggio Immobiliare; aperta la conferenza dei servizi tra enti, richiesta dalla legge regionale per edifici con superficie utile esistente superiore a 500 metri quadri, la proprietà ha presentato alcuni elaborati integrativi. Alla fine il 4 maggio scorso la conferenza di servizi si è espressa positivamente, con due prescrizioni. Diversi erano stati i chiarimenti richiesti, come l'esatto riferimento normativo al quale fare riferimento e la verifica del calcolo della superficie esistente residenziale in relazione al titolo che ha originato l'immobile, nonché l'incidenza dell'intervento rispetto alle norme tecniche del Ppe Latina Scalo con particolare riferimento ai limiti di densità edilizia ad esito dell'intervento proposto. Dai 1.730, 93 metri cubi iniziali, grazie alla premialità del 35% salitranno a 2.336,76 metri cubi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA Sabato 12 Giugno 2021, 05:02