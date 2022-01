Mercoledì 5 Gennaio 2022, 05:02

Un passo alla volta anche il Comune di Latina si dirige verso l'abbattimento delle barriere architettoniche in città e un maggiore sostegno alle disabilità. Per quanto riguarda le barriere architettoniche, il prossimo 12 gennaio si terrà un primo incontro con le associazioni: gli assessori Francesca Pierleoni, Dario Bellini e Pietro Caschera incontreranno il coordinamento Via Libera, composto da una quindicina di organizzazioni, con cui si parlerà delle maggiori criticità nel territorio comunale. Nel frattempo, poco prima di Natale, è stata anche affidata nuovamente la redazione del Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (Peba), che dovrà essere presentato entro quattro mesi. Quello delle barriere architettoniche è un tema sul quale il primo cittadino ha battuto molto in campagna elettorale, impegnandosi per l'urgente adozione di un piano per la loro eliminazione.

Il movimento Fare Latina aveva incalzato, a fine dicembre, il sindaco e l'amministrazione sul tema: Emblematico il caso della giovane Alessia aveva raccontato Simona Novaga, responsabile del dipartimento welfare di Fare Latina - trovatasi in una situazione frustrante e di difficoltà perché rimasta incastrata con la sua sedia a rotelle in un avvallamento nel marciapiede. Crediamo sia fondamentale definire un piano di intervento urgente e straordinario per la individuazione e la rimozione di tutte le barriere architettoniche che intralciano o impediscono la mobilità di disabili e di anziani. Il sindaco Coletta ne fece un impegno per i primi 100 giorni della precedente consiliatura, lo invitiamo quindi a riportare in cima alla sua agenda quell'impegno preso ormai sei anni fa. Per quanto ci riguarda siamo pronti a prestare tutto il nostro supporto per la ricognizione sul territorio e per la definizione delle modalità di intervento. E che ci sia in futuro tolleranza zero aggiunge il movimento nel verificare e sanzionare puntualmente gli automobilisti che creano ulteriori barriere con la sosta selvaggia. All'incontro del 12 gennaio si affianca l'introduzione della figura del Disability Manager, che è stata inserita nelle linee di mandato dell'amministrazione Coletta. Sarà un tecnico che dovrà occuparsi esclusivamente del mondo della disabilità: esigenze, problematiche, progetti per far sì che Latina diventi sempre più a misura di persona, anche di chi presenta limiti fisici o cognitivi. L'obiettivo è quello di far diventare Latina una città accessibile per tutti. Ci lavoreremo nei prossimi giorni ha confermato la vice sindaco e assessora alle Politiche sociali, Francesca Pierleoni Siamo ancora alle prese con l'emergenza del covid, ma sarà nostra premura mettere sul tavolo questo tema nel mese di gennaio, visto che è molto importante, e lo faremo coinvolgendo le associazioni del settore. La disabilità non può che avere un canale dedicato sottolinea la consigliera Annalisa Muzio di Fare Latina deve esserci un filo diretto con il Comune e bisogna fare rete per tutelare i diritti delle persone; sono tante e diverse le disabilità, ma io credo che una figura come il Disability Manager possa essere un primo passo e una marcia in più perché le persone con disabilità riescano ad avere l'attenzione che meritano. Se quella del Disability Manager è una novità, va detto che sul Peba si sta lavorando già da un po': nel 2018 era stata stilata una prima mappa dell'intervento, che comprendeva solo il centro storico, ora il piano riguarderà tutto il territorio comunale. Un'estensione che è stata decisa grazie anche all'arrivo dei fondi della Regione Lazio.

