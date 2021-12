Venerdì 17 Dicembre 2021, 05:02

L'INTERVENTO

Ieri l'affidamento, oggi il sopralluogo con il Consorzio di bonifica e domani l'avvio dei lavori per il ripristino di via Gorgolicino. La riapertura della strada avverrà prima del 23 dicembre e sarà una riapertura totale, non a senso unico alternato. Lo hanno assicurato il sindaco, Damiano Coletta, e gli assessori ai Lavori pubblici, Pietro Caschera e al Patrimonio, Dario Bellini, nel corso dell'incontro con i residenti della via, ieri sera, al culmine della giornata decisiva per lo sblocco della situazione. Una giornata iniziata con la relazione di Bellini e Caschera in question time all'interrogazione presentata dal consigliere comunale Vincenzo Valletta della Lega. Due giorni fa, infatti, il Comune, di fronte al ritardo del privato responsabile del danno e che avrebbe dovuto occuparsi dei lavori, ha proceduto al provvedimento di inadempienza all'ordinanza sindacale, e sarà l'amministrazione ora a eseguire i lavori, in danno del privato sul quale si rivarrà poi economicamente. Secondo quanto riportato ieri, il privato proprietario del terreno che, eseguendo dei lavori sul fondo, ha provocato la discesa di terreno otturando le scoline di via Gorgolicino, ha sì presentato il progetto, ottenendo i nulla osta di Anas, Consorzio di Bonifica e Provincia, ma successivamente avrebbe chiesto ulteriore tempo per approfondire le prescrizioni contenute nei nulla osta stessi. A quel punto il Comune ha emesso il provvedimento di inadempimento, contro il quale il privato ha comunque 60 giorni di tempo per proporre ricorso. «L'interlocuzione con il privato c'è sempre stata e ha prodotto passaggi positivi, in cui abbiamo cercato di rendere veloce l'azione, fino a quando, dopo l'ultimo via libera, della Provincia, veniamo a sapere che il privato non intendeva eseguire i lavori sul terreno», ha spiegato Bellini. I LAVORI Le operazioni ora saranno effettuate dal Comune in due tempi. I lavori, ha assicurato il sindaco, «inizieranno sabato», per terminare prima del 23, e vedranno prima l'apertura di tutto il canale sotto la Pontina per reindirizzare l'acqua; poi la realizzazione di un doppio livello sotto il ponte per favorire lo scolo delle acque; infine, il fosso su via Gorgolicino. Il secondo tempo, invece, prevede un definitivo consolidamento dei terreni e delle opere, e sarà invece effettuato a partire dal 4 gennaio. a nuova Valutazione di incidenza (Vinca), mentre per piazza del Popolo resta valida quella già in vigore all'epoca degli ultimi lavori in primavera-estate. Andrea Apruzzese

