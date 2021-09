Lunedì 13 Settembre 2021, 05:02

L'EVENTO

Una grande impresa. Partita da Canterbury il 16 giugno 2021, la camminata Road To Rome è arrivata a Roma il 10 settembre.del gruppo stabile dell'Associazione Europea delle Vie Francigene. Oggi da Roma inizia il cammino sulla Francigena del Sud e gran parte dei territori pedemontani della provincia di Latina saranno coinvolti in questa grande avventura, grazie alla collaborazione delle associazioni locali e soprattutto del coordinamento del Gruppo dei 12.

«Si sottolinea spesso la valenza economica della Via Francigena per i territori che attraversa. Ma crediamo che, sebbene questo sia rilevante, non sia l'aspetto fondamentale sottolineano gli Assessori Simonetta Imperia (Agricoltura) e Luca Zampi (Ambiente) che coordinano le iniziative-. Piuttosto è l'impatto sulla cultura di chi ospita e di chi cammina: una forma di accoglienza e di viaggio caratterizzata dalla prossimità, dallo scambio e dalla cura de territorio.

In terra pontina il gruppo giungerà domani al termine della tappa che parte da Velletri alle 8, approdando a Cori dopo 25,5 Km dopo essere passati per il Monumento Naturale Lago di Giulianello. L'arrivo a Cori è previsto per le 16 in piazza del Tempio d'Ercole. Ad attenderli le autorità e il gruppo degli Sbandieratori dei Rioni. Alle ore 19,30 i pellegrini potranno ammirare il Complesso Monumentale di Sant'Oliva e l'annesso Museo. Alle 20 Cena Pellegrina. «Tutti possono partecipare» spiegano dal Comune. La marcia - che approderà a Santa Maria di Leuca il 18 ottobre- proseguirà verso Sezze e il 16 approderà a Priverno. «Il Comune di Priverno è pronto ad accoglierli e condurli per mano del valente concittadino Giuseppe Pucci, referente del Gruppo dei Dodici, in una passeggiata racconto per proseguire il giorno successivo verso la costa di Terracina». Alle 12 il gruppo verrà presso la chiesa di Sant'Antonio Abate dall'associazione di rievocazione storica del Palio del Tributo. Alle 14 la passeggiata raccontata al Museo Archeologico, alle 17 poi la visita del borgo e dell'abbazia di Fossanova, e alle 20 la cena per i pellegrini in un agriturismo privernate. La mattina dopo la partenza alla volta di Terracina.

