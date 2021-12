Venerdì 17 Dicembre 2021, 05:02

IL CASO

La situazione in Viale Don Morosini viene seguita dal Comune, sia per quanto riguarda la pulizia, «effettuata settimanalmente da Abc, che effettua la bonifica con l'idropulitrice dopo aver fatto allontanare i senza tetto, sia dal punto di vista dei servizi sociali; così come, al tempo stesso, stiamo anche valutando come procedere per la ristrutturazione dell'ex mercato annonario». Sono le risposte dell'assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Latina, Pietro Caschera, ieri, in question time, all'interrogazione del consigliere comunale Gianluca Di Cocco (FdI), che lamentava «degrado e carenza di sicurezza». Caschera ha spiegato che «ci sono diversi senza fissa dimora: 3 rumeni, 2 italiani, un congolese, un nigeriano, più volte avvicinati dalle unità dei servizi sociali, e dal personale del progetto LgNet, ma non vogliono andare in dormitorio o in centri di accoglienza». Caschera ha parlato della ristrutturazione del mercato, ricordando che «in seguito alla sinergia con Regione e Arsial sono stati presentati 3 progetti, rispettivamente da 1,7 milioni euro, 2,2 e 4,3 milioni: informali ipotesi progettuali che prevedono sopraelevazioni, sistemazione di viabilità e piazze. Le stiamo valutando: il mercato non deve essere inteso solo come un luogo singolo, ma come uno snodo più ampio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA