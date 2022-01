Venerdì 7 Gennaio 2022, 05:03

«Dalle ore 24 del 7 gennaio partono le prenotazioni per la dose booster rivolta alla fascia 12-15 anni». Sono dunque partite questa notte le prenotazioni, lo ha comunicato ieri l'assessore alla Sanità della Regione

Lazio, Alessio D'Amato. «Ieri (mercoledì, ndr) sono state effettuate oltre 60 mila vaccinazioni pari a +9% rispetto al nuovo target commissariale. Le vaccinazioni nella fascia 5-11 anni hanno raggiunto il 13% di copertura con oltre 52 mila somministrazioni - ha aggiunto D'Amato comunicando i dati sulla vaccinazione - Con le terze dosi abbiamo raggiunto il 45% degli adulti con oltre 2,2 milioni di somministrazioni effettuate».

Per quanto riguarda gli studenti, come sottolineato da D'Amato nei giorni scorsi, sarà potenziato il contact tracing con 27 drive-in a disposizione degli studenti laziali a partire da oggi. Si potrà prenotare sulla piattaforma (https://prenota-drive.regione.lazio.it/main/home) con la tessera sanitaria e indicando l'Istituto scolastico. In provincia di Latina i drive-in sono cinque: ex Rossi Sud ed ex Istituto Sani nel capoluogo, la Casa della Salute di Priverno, l'ospedale Fiorini di Terracina, il Di Liegro a Gaeta.

Intanto dai pediatri del Lazio viene ribadito l'invito alle famiglie a vaccinare i ragazzi. Con una nota confermano l'importanza della vaccinazione contro il sarscov2 nei bambini e nei ragazzi invitando i genitori a procedere quanto prima per proteggerli dal rischio di contrarre l'infezione o peggio ammalarsi di Covid. Purtroppo - si legge nel comunicato - anche nella nostra regione stanno significativamente aumentando i bambini ai ragazzi ricoverati nei reparti di pediatria e i casi che necessitano di cure intensive. Anche dall'ospedale Santa Maria Goretti di Latina è stato infatti necessario trasferire al Bambino Gesù sede di Palidoro, tre bambini colpiti dal Covid.

