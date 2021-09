Giovedì 16 Settembre 2021, 05:03

IL CONSIGLIO COMUNALE

Oltre cinque milioni e mezzo di euro per il parco Falcone e Borsellino, quasi due milioni di euro per la ex scuola di via Milazzo e poco meno per la ex tipografia di viale XVIII Dicembre. Sono solo alcuni dei finanziamenti cui si è candidato il Comune di Latina, e per i quali il Consiglio comunale del capoluogo ha ieri approvato le variazioni di bilancio per la realizzazione delle progettazioni, necessarie per poter concorrere.

Il bando è quello per la rigenerazione urbana, nato da un decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri nel gennaio 2021 e ribadito poi dal ministero dell'Interno nell'aprile scorso. «Si tratta di un bando sostanzialmente analogo a quello delle periferie, vinto nel 2016 (che ha finanziato opere a Latina per circa 18 milioni di euro, ndr), che sarà rifinanziato ogni anno fino al 2032» ha spiegato ieri l'assessore ai Lavori pubblici, Emilio Ranieri. PARCO Spicca, tra tutti, un progetto di completa riqualificazione del parco Falcone e Borsellino, del valore di 5.560.305 euro: prevede di affrontare le criticità attuali del Parco, in particolare la presenza di alberature di grande fusto con radici superficiali, la necessità di strutturare una rete di raccolta e deflusso delle acque meteoriche e migliorare l'accessibilità, i percorsi interni, le aree verdi e la recinzione perimetrali. Il parco urbano diverrà quindi uno spazio sicuro ed organizzato con aree per lo sport, per il tempo libero e la promozione di attività culturali, aggregativa e di relazioni sociali.

«Si tratta di miglioramento della qualità e del decoro - ha proseguito Ranieri - abbiamo incontrato molte associazioni e preso indicazioni, anche dall'Unione Ciechi, dalla Casa dell'Architettura, da Italia Nostra, da gruppi di giovani, e abbiamo messo queste peculiarità nel progetto: una tra tutte, proveremo per la prima volta a Latina ad applicare l'Universal Design, una norma che va al di là dell'accessibilità e dell'abbattimento delle barriere architettoniche». Seguono poi la rifunzionalizzazione dell'ex scuola materna di via Milazzo, per 1,7 milioni di euro, quella dell'ex tipografia di viale XVIII Dicembre, per 1,1 milioni di euro, e infine opere per il Palabianchini per 439.639 euro.

FONDI PER AL KARAMA

Il Consiglio ha approvato ieri anche la variazione di bilancio per far tornare spendibili quasi 900mila euro, finalizzati alla realizzazione del nuovo campo Al Karama; in particolare, vengono riportati in Bilancio dall'avanzo vincolato 698.850 euro erogati a suo tempo dallo Stato, 164.379 euro dalla Regione Lazio, e i 90mila euro di cofinanziamento comunale. Con questi fondi si potrà dare il via alle operazioni, prima tra tutte la bonifica del sito dove dovrà sorgere il nuovo campo, che sarà effettuata dalla Regione. Approvati infine ieri anche quattro debiti fuori bilancio.

