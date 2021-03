27 Marzo 2021

CANOTTAGGIO

Sabaudia ospita in questo week end il Meeting Nazionale di società, universitari e master del centro sud. Oltre 600 canottieri si sono dati appuntamenti presso il Centro sportivo remiero della Marina Militare, sul lago di Paola per partecipare a questa competizione che si svolgerà in contemporanea a Candia Canavese, in Piemonte, per il Nord Ovest e a San Giorgio di Nogaro, in Friuli Venezia-Giulia per il Nord Est e coinvolgerà tutte le categorie remiere. Le gare inizieranno questa mattina alle 11 e finiranno entro le 17. Domani si ricomincerà alle 9 per concludere verso le 14. Le regate si svolgeranno sulle distanze dei 2.000, 1.500 e 1.000 metri. Nel rispetto delle norme per il contrasto alla diffusione del covid 19 le competizioni si svolgeranno in assenza di pubblico. Parenti ed amici potranno seguire le gare in diretta streaming sui social ufficiali della Federazione italiana canottaggio. Non sono previste le cerimonie di premiazioni. I vincitori ritireranno le medaglie direttamente sul pontile di arrivo senza scendere dall'imbarcazione. Un importante banco di prova per Sabaudia che dal 4 al 6 giugno prossimo ospiterà la terza prova di Coppa del Mondo di canottaggio e dovrà gestire la presenza di centinaia di atleti provenienti da tutto il mondo. Fondamentale il ruolo del Centro Sportivo Remiero della Marina Militare per lo svolgimento di appuntamenti sportivi di livello nazionale e internazionale grazie al supporto logistico fornito alla Federazione italiana canottaggio. E hanno scelto il lago di Paola per la loro performance da ballerine anche le azzurre del remo. Durante l'ultimo raduno della nazionale svoltosi a Sabaudia si sono cimentate con una energica coreografia sulle note di Let's geti t started dei The black eyed peas. Stefania Gobbi dei Carabinieri, Veronica Lisi della SC Padova, Alessandra Montesano e Valentina Rodini delle Fiamme Gialle e Ludovica Serafini del Circolo Canottieri Aniene si sono divertite a ballare utilizzando anche i remi che sono il simbolo dello sport che praticano. L'ispirazione è venuta loro guardando il balletto delle azzurre dello sci Marta Bassino, Elena Curtoni, Roberta Melesi e Laura Pirovano che, sul Passo San Pellegrino, si sono esibite sulle note della celebre hit delle Pointer Sisters I'm so excited.

Ebe Pierini

