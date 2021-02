LA POLEMICA

«C'è chi ha voluto dipingere un quadro a tinte fosche e ha iniziato a gettare fango su di me, la mia famiglia, la mia impresa, la maggioranza. Ho chiesto subito che venisse fatta chiarezza: secondo le disposizioni di legge, il primo atto è quello del passaggio per una conciliazione monocratica. Ho proposto nuovi contratti di lavoro, aggiungendo anche una somma di denaro. Ma l'accordo non è andato a buon fine. Non mi è stato spiegato perché è stato rifiutato e non mi è stata fatta una controfferta». Così l'assessore alle Attività produttive del Comune di Latina, Simona Lepori, ha spiegato, ieri, in Consiglio comunale, la vicenda di quattro lavoratrici del Park Hotel, amministrato dalla società di famiglia dell'assessore, che lamentano un trattamento economico non corretto. La Lepori, intervenuta in risposta a una richiesta di convocazione del Consiglio, presentata a metà gennaio dai consiglieri di Lega, Fdi e FI, ha precisato che non intende lasciare la giunta: «Sarebbe più comodo fare un passo indietro, ma non ho mai lasciato nulla a metà, non lo farò nemmeno questa volta». E rivendica i risultati, da imprenditore («Il Park Hotel, secondo l'Autorità garante della concorrenza, è una delle 8mila aziende ad avere ottenuto il rating di legalità») e da assessore («Da marzo del 2020 affrontiamo ogni giorno emergenze di ogni genere, con l'idea di fornire un servizio alla comunità»).

Netta la difesa della Lepori da parte del sindaco, Damiano Coletta, che ha parlato di «tentativo di strumentalizzazione e di colpire un'amministrazione che ha fatto della legalità un postulato. C'è un iter in corso, quindi non entro nella vicenda. Ma quando ho scelto Simona Lepori ho fatto le stesse valutazioni come per ogni altro assessore: ho valutato la sua storia, la sua capacità di relazionarsi, la sua esperienza e questa amministrazione continuerà a avvalersi del suo apporto. Non voglio mancare di rispetto ai lavoratori che hanno iniziato la vertenza e i cui diritti devono essere rispettati, ma chi fa impresa si trova quotidianamente a affrontare vertenze».

Dure le critiche dell'opposizione con Massimiliano Carnevale (Lega) secondo cui «se l'assessore ritiene di essere dalla parte del giusto, allora perché avrebbe offerto somme maggiori? Sono stati casi sporadici o ce ne sono altri? Io oggi mi schiero dalla parte del più debole e ci sto tanto che non possiamo, dopo 3 mesi aspettare un'ispezione dell'ispettorato del lavoro e solleciterò su questo un'interrogazione parlamentare da parte dei nostri rappresentanti nazionali». Mentre si svolgeva (on line) il Consiglio comunale, in piazza del Popolo le stesse dipendenti del Park Hotel, con il sindacato UIl-Tucs, inscenavano un sit-in, innalzando cartelli e striscioni. Gianfranco Cartisano, della Uil-Tucs spiega che «i dipendenti hanno scelto di non accettare le offerte, ritenute non soddisfacenti. Ora siamo in contestazione con l'ispettorato, che avrebbe dovuto fare prima l'accertamento, come da normativa. Ora c'è un percorso giuridico: dal mancato accordo dovrebbe scaturire l'accesso ispettivo e noi sindacati dobbiamo depositare i ricorsi in tribunale».

