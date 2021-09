Domenica 5 Settembre 2021, 05:02

VERSO IL VOTO

Nove candidati sindaco per un totale di 21 liste. È questo il risultato della due giorni di presentazione delle candidature in Comune per le elezioni amministrative di Latina. Il 3 e 4 ottobre si sfideranno quindi in nove, alla caccia della poltrona più alta di piazza del Popolo. In ordine alfabetico, si tratta di Andrea Ambrosetti (Pci), chimico, professionista sanitario presso Arpa Lazio, si presenta con la lista del Partito comunista italiano. Gianluca Bono (M5S), ufficiale di Marina Militare, da un decennio attivista del Movimento 5 stelle, si schiera con la lista omonima, presentata ieri in conferenza stampa alla presenza del deputato Marco Bella e della consigliera regionale Gaia Pernarella. Segue Antonio Bottoni, dipendente del ministero dell'Interno e funzionario presso la Prefettura di Latina, ora in pensione, nonché alla guida del Codici, associazione di consumatori particolarmente attiva sui temi del cimitero e della gestione idrica; Bottoni si presenta con tre liste: Siamo Latina, Legalità e Sicurezza e Fiamma Tricolore. Damiano Coletta è il primo cittadino in carica, uscente. Eletto cinque anni fa con tre liste, oggi ne ha quattro: Latina bene comune, il movimento che lo esprime; Per Latina 2032; Riguarda Latina; e quella del Pd, che in questa tornata elettorale ha scelto di sostenere lui e non esprimere un proprio candidato di partito. Giuseppe Antonio Mancino è un candidato civico, che già provò la corsa per piazza del Popolo nel 2016, con una lista che allora si chiamava La sinistra per i diritti, ma che non ottenne, alla verifica, il numero sufficiente di firme e fu dunque escluso; quest'anno ci riprova. Annalisa Muzio, avvocato, impegnata nel sociale alla guida di movimenti per sport e cultura, si presenta con due liste: Fare Latina e Ple-Partito liberale europeo. Sergio Sciaudone, da sempre attivista di sinistra da decenni impegnato in politica, si presenta con una lista, Solidarietà sociale. Vincenzo Zaccheo è l'alfiere del centrodestra riunito, dopo le divisioni del 2016 che portarono lo schieramento ad avere almeno sei candidati sindaco identificabili nell'area di partiti dell'ex Pdl. Zaccheo, che già fu sindaco di Latina tra il 2002 e il 2010, quando fu sfiduciato dalla sua stessa maggioranza, si presenta oggi con sette liste: FI, FdI, Lega, Udc, Cambiamo, Vola Latina e Latina nel Cuore. Chiude lo schieramento dei candidati Nicoletta Zuliani, che si presenta con un'unica lista, Nicoletta Zuliani Sindaco. Per dieci anni è stata consigliera comunale, e anche capogruppo, del Partito democratico, formazione dalla quale è uscita due mesi fa.

Andrea Apruzzese

