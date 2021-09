Domenica 19 Settembre 2021, 05:03

VERSO IL VOTO

Ieri mattina il movimento Possibile ha ufficializzato il sostegno a Damiano Coletta. Lo ha fatto nel corso di un incontro pubblico nella sede del comitato elettorale di Via Cattaneo, alla presenza del candidato sindaco e del candidato consigliere comunale nella lista di Latina Bene Comune, Emilio Ranieri. Erano presenti Denise Doghini e Simone Coco, portavoce del Comitato Latina Possibile, e Gianmarco Capogna che è il portavoce nazionale per la campagna Possibile LGBTI +.

«Possibile da anni lavora su campagne di grande rilevanza nazionale, che riguardano i temi del lavoro, del clima, dei diritti - spiegano da Lbc - Temi che sono stati al centro della nostra azione politica nei cinque anni alla guida dell'amministrazione e che continueranno ad esserlo nel futuro. Latina ha fatto grandi passi in avanti e deve continuare a costruire quelle solide basi che diano spazio e possibilità ai giovani e al futuro».

«Cinque anni fa abbiamo come valore identitario Latina città dei diritti - ha ricordato Coletta - era una dichiarazione di intenti , ma alla fine di questo primo tempo questo impegno è stato mantenuto. Abbiamo lavorato pensando alle future generazioni e non al facile consenso». Nel cirso dell'incontro si è parlato ovviamente di giovani. «I nostri iscritti sono giovanissimi ha detto Denise Doghini - ne siamo felici e orgogliosi ma questo ci carica di responsabilità. Noi ci abbiamo provato e ci proviamo ad ascoltare i giovani e crediamo che questa amministrazione abbia fatto tanto e debba essere riconfermata». L'assessore Emilio Ranieri ha sottolineato come «la lotta sui diritti è fondamentale» plaudendo alle iniziative di Possibile «ma lo sono anche le risposte fornite dai Comuni».

