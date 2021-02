© RIPRODUZIONE RISERVATA

UNIVERSITA'«Oggi le disparità sono in aumento. E i loro effetti sono stati drammaticamente accentuati dalla pandemia che ha sconvolto il mondo». Lo ha detto la Rettrice dell'Università La Sapienza, Antonella Polimeni, inaugurando a Roma l'anno accademico dell'ateneo con una lectio magistralis sulla disuguaglianza e la mobilità sociale.La pandemia che ha completamente rivoluzionato il modo di vivere l'università anche nella sede pontina dell'ateneo. «Le aule della nostra sede sono molto ampie dunque non è stato difficile organizzare le lezioni - spiega il professor Alberto Budoni della Facoltà di Ingegneria - avendo il 50% degli studenti in classe e il 50% a casa. Questo ha ampliato e consolidato l'utilizzo delle piattaforme di Sapienza che saranno sempre più utilizzate anche in futuro, anche quando la pandemia sarà finita».Con le stesse modalità sono stati organizzati anche gli incontri con i ragazzi delle scuole superiori che hanno avuto un buon riscontro, le iscrizioni infatti, per la laurea triennale, sono in miglioramento. «A questo abbiamo aggiunto anche sei lezioni, 1 ogni 15 giorni, per gli studenti delle superiori sul tema della sostenibilità che hanno avuto un boom di prenotazioni, siamo arrivati a oltre 6 mila. Queste lezioni sono disponibili anche su un canale Youtube, e ovviamente hanno un carattere divulgativo, ma sono un ottimo canale per una collaborazione anche con le scuole di secondo grado. Abbiamo ricevuto prenotazioni anche da Trento e Giulianova».Questi sono gli aspetti positivi, ma ce ne sono ovviamente anche di negativi: «Per la laurea magistrale, il fatto di seguire le lezioni on line ha spinto molti studenti a preferire il polo romano, ma l'oscillazione è fisiologica, quindi per il prossimo anno speriamo di fare meglio». Al momento però i locali della facoltà di ingegneria non sono frequentabili: «Purtroppo abbiamo avuto problemi strutturali in quattro aule e questo ci obbligherà ad aprire un nuovo cantiere oltre a quello già presente al secondo piano. I locali non sono utilizzabili per problemi al solaio e quindi ora dovremmo riorganizzare le classi e trovare la sistemazione per gli studenti in presenza. Contiamo di riaprire la facoltà per la prossima settimana perché bisogna riconsiderare anche gli orari delle varie materie non è semplice».Francesca Balestrieri