18 Maggio 2021

TURISMO

Una App per fronteggiare la forte crisi dovuta al Covid. E' quello che hanno pensato diversi artigiani, commercianti e professionisti di Norma che hanno deciso di unire le loro forze in Very Norma People, in sostanza una rete di partite Iva e non solo, nata per dare risalto alle attività imprenditoriali del paese e fornire informazioni su diverse iniziative. E ovviamente la partita è tutta da giocare sul web e in particolare grazie a una App dal titolo Very Norma People, presente anche su Facebook. Non solo pubblicità però perché con questo strumento sarà possibile conoscere le persone che costituiscono la rete e anche la loro storia, le loro passioni e le loro aspirazioni. La App è presente da dicembre scorso, ed è stata ideata da Rita Dell'Omo, mentre l'artefice della versione web è Stefano Coggiola e gli altri pilastri portanti sono Benedetto Catalani, Alessio Tirocchi e Amedeo Collinvitti, già ai vertici di varie associazioni di categoria del posto. Grazie al loro impegno si è riusciti a mettere insieme 35 imprese, con l'intento però «di coinvolgere più operatori possibili facendo comprendere loro le grandi opportunità che questa iniziativa può regalare. Ad oggi ha aderito soltanto il 30% di imprese, attività e professionisti di Norma, ma vorremmo che tutti cogliessero l'importanza del fare squadra in un momento delicato come questo. Confidiamo anche nel coinvolgimento delle associazioni, per dare voce alle loro proposte e arricchire il lungo elenco di argomenti per i quali è il caso di venirci a trovare». L'obiettivo è semplice, ma allo stesso tempo ambizioso: «Vogliamo che Norma si metta in evidenza davanti alla provincia, alla regione e al mondo intero. Intendiamo farci trovare pronti per il post pandemia, con una sfilza di iniziative da lanciare appena si potrà ripartire in piena sicurezza». caricando la App dal sito verynormapeople.it si potrà accedere ad una serie di informazioni di servizio su orari, traffico, parcheggi, itinerari turistici, proposte in ambito culturale, ambientale, sportivo ed enogastronomico.

