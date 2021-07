Mercoledì 7 Luglio 2021, 05:02

LO STUDIO

Latina ha una grave carenza di standard urbanistici sul verde attrezzato, che è stato realizzato solo al 30% di quanto pianificato dal Prg; ma non rispetto agli abitanti attuali. È uno dei dati che emerge dal primo studio nella storia di Latina sull'attuazione degli standard urbanistici, avviato su indirizzo dell'assessore al Governo del Terriorio, Francesco Castaldo, in vista della revisione dei Piani particolareggiati annullati.

«Non è un atto di pianificazione - ha premesso Castaldo ieri in commissione - ma una verifica dell'attuazione degli standard rispetto alle previsioni: era necessaria, rimettendo mano ai Ppe vigenti ma decaduti, visto che la decadenza riguardava proprio le aree a standard e il vincolo all'esproprio era decaduto. Il risultato è soddisfacente, perché il Comune è complessivamente dotato di aree sufficienti».

La verifica è stata effettuata su tutti i 42 Ppe, con un'analisi particolare su quelli annullati e in dettaglio su R3, R6 e Podgora, tra i primi da rivedere. Gli standard vengono calcolati in base a un decreto ministeriale del 1968, quando erano ritenuti sufficienti 100 metri cubi, ovvero 30 meri quadri, di volumetria per far vivere bene un cittadino. Si dividono in standard generali (o territoriali) e locali. Tra i primi, per fare un esempio, figurano gli ospedali, l'istruzione superiore, i parchi territoriali (il Parco del Circeo). Tra i secondi, il verde, i parcheggi, le scuole.

I NUMERI

In base allo studio, il territorio comunale di Latina è urbanizzato per 7.600 ettari, ovvero per il 28% della sua estensione territoriale. Gli standard previsti dal Prg del 1972 erano 5,7 milioni di metri quadri per i locali e 11,8 milioni per quelli generali: ovvero, per quelli locali i residenti insediabili a Latina sarebbero stati 320mila, e per quelli generali sarebbero 410mila abitanti. Ma la situazione del realizzato è ben diversa: se su quelli territoriali l'istruzione superiore è stata tutta realizzata (ma manca il raddoppio degli ospedali), per gli standard locali, mancano 2,6 milioni di metri quadri di verde attrezzato; 400mila metri quadri di parcheggi; 280mila metri quadri di istruzione; 233mila di attrezzature. Tra l'attuato e il non attuato c'è un gap di circa il 50%, tranne che per il verde attrezzato, realizzato solo al 30%. Tutto questo, rispetto all'ipotesi di residenti insediabili. Che però a oggi non sono quelli previsti: sono infatti solo 129.133. Il che fa scendere i requisiti.

Il punto infatti è che nel tempo sono state attuate modifiche delle aree a standard, non sostanziali, di cui non si è potuto trovare riscontro nelle delibere di approvazione. Ad esempio, uno standard pianificato come area per istruzione è diventato area per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport. Quindi a parità di forma si è avuto un cambio d'uso. Oppure si è avuto un cambio di forma, talvolta in aumento di superfici, talvolta in riduzione, rispetto all'area individuata nei piani rispetto a quella attuata. Insomma, come recita la relazione, «si presuppone che tali mutazioni facciano parte di quella fase realizzativa del piano che, non comportando variazioni sostanziali, ha permesso una diversa collocazione e quantità distributiva degli standard».

E non è tutto. Secondo l'architetto Abate Russo dell'Ufficio di piano, «la situazione è degenerata a causa di ben tre condoni successivi, 1985, 1994 e 2003». E questo ha fatto aumentare esponenzialmente la volumetria realizzata rispetto a quella prevista. «Abbiamo fatto un'indagine rispetto a R3, R6 e Podgora, e la volumetria realizzata è superiore di un terzo o anche due terzi rispetto alla pianificata». Ad esempio in R3 la volumetria pianificata era di 900mila metri cubi, ma ne risultano realizzati 1,3 milioni circa.

Impensabile ricorrere oggi agli espropri. «La soluzione - conclude Castaldo - è acquisire in compensazione le aree, e solo le porzioni necessarie: l'altra parte resterà ai privati che potranno realizzarvi le volumetrie di compensazione».

Andrea Apruzzese

