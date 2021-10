Mercoledì 27 Ottobre 2021, 05:03

L'operazione Scarface ha portato ieri mattina all'arresto di 33 persone in provincia di Latina, nell'ambito del clan Di Silvio, 27 persone sono finite in carcere e altre sei sono state raggiunte dalla misura cautelare agli arresti domiciliari.

In carcere sono finiti:

Giuseppe Di Silvio detto Romolo; Carmine Di Silvio detto Porcellino o altrimenti detto Zio Sale; Costantino Di Silvio detto Costanzo (58 anni); Costantino Di Silvio detto Cazzariello (23 anni appena compiuti); Antonio Di Silvio detto Patatino; Ferdinando Di Silvio detto Prosciutto; Ferdinando Di Silvio detto Pescio; Fabio Di Stefano detto Il siciliano; Daniel Alessindrini detto Tyson; Mirko Altobelli, detto Il sinto; Angelo Crociara; Casemiro Ciotti; Mirko Lolli; Riccardo Mingozzi; Daniel De Ninno; Michele Petillo; Alessandro Mingozzi; Alessandro Di Stefano; Giulia De Rosa detta Peppina; Manuel Agresti; Marco Ciarelli; Simone Di Marcantonio; Salvatore Di Stefano; Franco Di Stefano; Simone Ortenzi; Domenico Renzi; Alessandro Zof; Massimiliano Del Vecchio.

Vanno invece ai domiciliari:

Anna Di Silvio detta Gina, Romualdo Montagnola, Yasine Slimani detto Stefano, Sara Bianchi, Roberto Di Silvio detto Berzotto, Marco Maddaloni detto il Pittore.