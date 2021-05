3 Maggio 2021

FORMIA

La tragica morte di Romeo Bondanese non deve avere insegnato molto. Un'altra aggressione, questa volta a colpi di manganello, si verificata nella zona della movida a Formia, con due giovani di 24 anni feriti e costretti a ricorrere al pronto soccorso del Dono Svizzero e sei ragazzi tra i 19 e i 20 anni, gran parte dei quali con precedenti a carico, denunciati dalla polizia per concorso in lesioni aggravate. E' accaduto venerdì sera, alle 20.30, all'ingresso di via Abate Tosti, la strada attigua a Largo Paone, con molti pub e ristoranti frequentatissimi dai giovani del Golfo e non solo. Il movimentato episodio sarebbe scaturito da alcuni apprezzamenti rivolti il 26 aprile da un 19enne a una coetanea che avrebbe reagito rispondendo per le rime. La sera dopo il giovane, accompagnato da cinque coetanei, si è presentato in via Abate Tosti per chiedere spiegazioni al fratello 23enne della ragazza, che era in compagnia di un amico: scambio di battute, qualche parola grossa, poi il 19enne ha tirato fuori un manganello e colpisce il 24enne che era accanto al fratello della ragazza procurandogli varie contusioni. In aiuto del giovane è intervenuto un altro 24enne, che però ha avuto la peggio: è stato infatti colpito con violenza alla testa cadendo a terra stordito e sanguinante. In ospedale i sanitari hanno applicato quattro punti di sutura giudicandolo guaribile in 10 giorni. Se l'è cavata con contusioni più leggere l'altro 24enne. Ci sono stati momenti di forte tensione, Qualcuno ha allertato il 113. Sul posto sono piombati polizia, Guardia di Finanza e vigili urbani. Grazie alla tempestività delle indagini coordinate dal vice questore Aurelio Metelli, è stato possibile identificare i giovani coinvolti che sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per concorso in lesioni aggravate.

Sandro Gionti

