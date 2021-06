Giovedì 24 Giugno 2021, 05:02

L'APPUNTAMENTO

Torna la bellezza delle Vele d'Epoca nell'ambito della 18^ edizione de Le grandi Vele, che da oggi a domenica 27 animerà la città di Gaeta. La kermesse, un omaggio alla tradizione marinara italiana, ha il piatto forte nel week-end quando al molo Santa Maria attraccherà la nave scuola Amerigo Vespucci, la nave più anziana della Marina Militare (quest'anno compie 90 anni), che partecipò alla festa della Marina quando approdò al porto di Gaeta il 23 settembre 2011 assieme alle militari Caio Duilio e San Giorgio. «Il ritorno del Vespucci nel nostro Golfo non può che inorgoglirci sottolinea Giacomo Bonelli, commodoro dei circoli velici di Gaeta ma sono entusiasta anche dell'arrivo del capitano di vascello Gianfranco Bacchi, il 122esimo comandante del Vespucci, che nel 2003 fu a Gaeta a bordo di Capricia', lo yacht a vela della Marina Militare, che prese parte all'edizione inaugurale». Non sono previste visite a bordo della nave scuola, ma vederla nuovamente nel Golfo regalerà uno spettacolo unico per tutti. «L'incontro con le Vele d'Epoca non è soltanto una manifestazione - prosegue Bonelli - ma è la realizzazione del sogno di un gruppo di amici, amanti della vela e vittime' del fascino di queste eleganti signore del mare, che nel 2003 decisero di portare per la prima volta nel sud Italia le regate riservate alla barche storiche. L'evento, inserito nel calendario dell'Aive (Associazione italiana vele d'epoca) è organizzato da Lega navale italiana sezione di Gaeta, Yacht club Gaeta Evs. e Club nautico Gaeta. Intanto fino ad oggi sarà ormeggiato nella banchina della Scuola Nautica il nuovo pattugliatore della Guardia di Finanza P.V.10 Tenente Petrucci, varato a Viareggio il 26 gennaio. L'unità, lunga 44 metri, è intitolata al tenente Franco Petrucci, medaglia d'oro al Merito civile. Realizzato dal cantiere Effebi Overmarine di Carrara-Avenza. Lo scafo si caratterizza per l'elevata tecnologia, sicurezza e versatilita d'impiego: può accogliere a bordo circa 150 naufraghi durante le operazioni di soccorso ed ha, tra le innovazioni, una zona dedicata all'utilizzo di sistemi a pilotaggio remoto (Sapr) .

Andrea Gionti

