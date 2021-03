30 Marzo 2021

La stagione velica ha preso ufficialmente il via. Il clima primaverile e le condizioni meteomarine rappresentano il mix perfetto e l'ultimo week-end di marzo ha regalato perfomance di spessore da parte degli equipaggi pontini. Ad Anzio nella prima regata nazionale della classe Hobie Cat 16 Spi l'acuto è stato firmato dal timoniere Gianluigi Gazerro (Compagnia della Vela Roma) e dal prodiere Matteo Di Francescantonio (CV Ventotene), che hanno collezionato nelle sei prove in programma tre primi, un secondo e un doppio terzo posto. Parziali netti davanti a Gianmarco Gini-Elisa Mustacchi (Centro Velico 3v Trevignano) e ad Andrea Brociner-Ludovica Festino (Tognazzi Marine Village). La soddisfazione è legittima per gli Ugazio, papà Mauro e il figlio Simone, presidente e vice presidente del circolo ventotenese, che insieme al capitolino Matteo Nicolucci si occupano della parte tecnico-organizzativa.

Un debutto soddisfacente dei nostri ragazzi, che conferma il prezioso lavoro di collaborazione tra i due club. La flotta di concorrenti era agguerrita, ma i nostri non hanno mai dato l'impressione di soffrire, tenendo duro fino all'ultimo. E' un ottimo viatico per la seconda tappa di Pescara di inizio maggio. Di Francescantonio è un atleta di livello: nel 2017 agli Europei Dragoon a Noordwijk (Olanda) vinse il bronzo con Andrea Giubilei, altro prodotto della scuola isolana. Non poteva mancare nella classe olimpica Finn la firma del gaetano Federico Colaninno, che nella prova d'apertura della Coppa Italia - trofeo che vinse nel 2018 e nella cui specialità è il due volte campione italiano - si è piazzato secondo overall a Napoli (centrando tre vittorie nelle cinque regate) alle spalle del veterano Enrico Passoni della LNI Anzio, che l'ha preceduto di due soli punti. Un debutto positivo per il portacolori dello Yacht Club Costa Smeralda, reduce dall'argento nella prima tappa di Coppa del Mondo della Persico 69F di Gaeta, conquistato con i colleghi di Young Azzurra.

