19 Marzo 2021

VELA

Impresa centrata dai due navigatori in solitario Matteo Miceli e Mario Girelli, che a bordo di Eco 40 hanno trionfato nella Ventotene-Cartagine con 39'49 -è il nuovo Wally Record sulla distanza di 277 miglia nautiche - un tempo inferiore rispetto a quello stabilito nel 2009 dal cagliaritano Andrea Mura con il 50 piedi Vento di Sardegna.

La Carthago Dilecta Est, regata internazionale organizzata da oltre vent'anni dal Circolo Velico Ventotene, è nata con l'obiettivo di trasmettere un messaggio di pace e cooperazione fra Italia e Tunisia in un momento storico particolare influenzato dalla crisi pandemica.

Partiti dall'isola di Ventotene nella giornata di lunedì, i due intrepidi velisti sono arrivati a Sidi Bou Said/Cartagine, nel nord Africa, mercoledì alle 14 59'40''. I due campioni hanno percorso la rotta sull'imbarcazione di 40 piedi autosufficiente costruita dall'ostiense Miceli, totalmente ecosostenibile, ribattezzata ScireMundi, che ha all'attivo un giro del mondo senza scalo e ad impatto zero: a bordo solo pannelli solari, generatori eolici e idroturbine in grado di alimentare tutti i servizi senza ricorrere a combustibili fossili.

I PROTAGONISTI

«Siamo partiti con vento favorevole e un angolo a 90° che ci ha fatto subito planare e l'onda ci ha favorito. Ma a metà strada il rallentamento del vento ci ha girato di prua e l'ultima parte è stata veramente faticosa. Per più di 150 miglia, con vento sempre sopra i 35 nodi con raffiche fino a 50 e onda di 5 metri, condizioni meteomarine avverse», affermano i due protagonisti, che hanno subìto anche la rottura della randa, costringendoli ad utilizzare solo la trinca nelle ultime miglie. Preziosa ancora una volta è stata la collaborazione tra le Federazioni veliche di Italia e Tunisia, i circoli e gli sponsor che hanno permesso il successo dell'iniziativa e l'affermazione di una cooperazione efficiente. Eco 40 punterà ora la prua nuovamente verso l'Italia. A Roma sarà consegnata all'equipaggio la Coppa Wally Record Ventotene -Cartagine che la deterrà fino alla prossima sfida.

Andrea Gionti

