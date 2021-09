Mercoledì 1 Settembre 2021, 05:01

Farà tappa a Gaeta, il 2 e 3 settembre, il Marina Militare Nastro Rosa Tour, un vero e proprio giro d'Italia a vela che percorrerà le coste italiane, per promuovere i valori della Marina e per celebrare le bellezze dei nostri mari. L'evento che si avvale del patrocinio del Coni e del supporto della Federazione Italiana Vela ha preso il via il 26 agosto all'acquario di Genova, nell'area del porto antico. La manifestazione si divide in due blocchi: quello tirrenico e quello adriatico. Dopo aver toccato Civitavecchia , il tour approderà sul litorale pontino domani e il 3 settembre per poi fare rotta verso a Napoli, dove le imbarcazioni rimarranno dal 4 al 7 settembre. Un secondo blocco di regate è previsto tra il 16 e il 26 settembre e toccherà Brindisi, Bari, Marina di Ravenna e Venezia. In ogni tappa si sfideranno team nazionale e internazionali nelle tre discipline veliche, offshore, inshore, boards. Tutte le classi coinvolgeranno atleti di fama internazionale, inclusi medagliati olimpici e campioni di specialità. Alla competizione parteciperanno anche equipaggi velici dei gruppi sportivi delle forze armate e dei corpi dello Stato. Ben 218 le imbarcazioni a vela messe a disposizione: 32 barche d'altura, 41 costiere e 145 derive. Previsto un villaggio itinerante aperto al pubblico dove scoprire tutti i dettagli della competizione, a cominciare dai suoi protagonisti. L'evento sportivo nasce da un'idea di Difesa servizi con l'impegno di Ssi Events e alcuni importanti partner, a cominciare da Fincantieri. L'iniziativa si inserisce nel progetto Valore Paese Italia sviluppato dal MiC, assieme all'Enit, agenzia nazionale del turismo, e all'Agenzia del demanio, in collaborazione con Coni, Fiv, Credito sportivo, Wwf Italia, Touring Club , Cittadinanzattiva e insieme ai partner Dimore, Aica, Ance e Ance giovani.

E.Pie.

