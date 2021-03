21 Marzo 2021

Condizioni invidiabili in un clima primaverile per la penultima giornata della 2^ tappa (la 1^ era ad Andora, in Liguria) dell'Italia Cup Laser. Oltre 400 gli equipaggi in acqua nel Golfo di Gaeta impegnati nelle classi Radial, Standard e 4.7. Un grecale di 18 nodi ha accompagnato i velisti sui due campi di regata consentendo lo svolgimento di tutte e tre le prove in programma, con un vento oscillante e raffiche che hanno toccato i 22 nodi. Negli Standard/Ilca7 comanda il gialloverde delle Fiamme Gialle Gaeta Gianmarco Planchestainer (3-1-5) davanti all'U21 Matteo Paulon (2-4-1) dello Cv Torbole e a Giacomo Musone (1-2-9) del Club Nautico Rimini. All'ottavo posto Pietro Giacomoni del Cv Portocivitanova, che resta però saldamente in testa agli U19. L'evento, che si concluderà oggi, è organizzato dal Circolo Nautico Caposele in collaborazione con Cn Gaeta, Yacht Club E.V.S. Gaeta, Cv Vindicio, Circolo Vela Viva e Fiamme Gialle. Sarà la prima di una lunga serie di manifestazioni: ad aprile (2-5) la Coppa Italia della classe 420, e l'11 e 12 seconda tappa dell'Optisud, ghiotto antipasto del Mondiale Formula 18 e dell'Europeo 420 che si terranno nel mese di luglio.

