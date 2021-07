Lunedì 5 Luglio 2021, 05:01

LA PANDEMIA

Ancora cinque i contagi registrati nella provincia di Latina nelle scorse 24 ore su 178 tamponi, per un totale di 13 positività accertate nei primi quattro giorni di luglio, 10 delle quali tra sabato e ieri.

Domenica è stata però la quinta giornata senza decessi, con un solo paziente ricoverato per covid, nessuna guarigione e 4.260 dosi di vaccino somministrate, comprese quelle Johnson & Johnson del camper del Vax Tour che sabato ha fatto tappa ancora nella città di Sabaudia e ieri a San Felice Circeo. Altissima l'adesione alla campagna vaccinale itinerante, che ha interessato anche molti cittadini di nazionalità indiana. E proprio agli indiani è rivolta l'attività di sensibilizzazione alla vaccinazione, con un volantino tradotto in lingua punjabi che è stato diffuso negli ultimi giorni in tutti i comuni in cui risulta più elevata la presenza della comunità straniera. Resta alta anche in provincia la guardia sulla variante Delta, in attesa dell'esito del sequenziamento degli ultimi campioni positivi inviati dalla Asl pontina ai laboratori di Roma.

Intanto però prosegue in tutto il Lazio il trend positivo con tutti i parametri in calo: 83 sono stati i contagi accertati nel Lazio, con soli due decessi. I guariti nelle scorse 24 ore sono stati 145, i posti letto occupati in terapia intensiva covid sono scesi a 37 mentre i ricoverati in area non critica sono complessivamente 155. Il rapporto tra positivi e tamponi molecolari si attesta su 1,3% ma considerando anche gli antigenici la percentuale scende a 0,3. In tutta la regione sono state superate le 5.4 milioni di dosi somministrate e il 43% della popolazione con oltre 12 anni ha completato il ciclo della vaccinazione.

