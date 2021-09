Mercoledì 15 Settembre 2021, 05:02

IL CASO

La variante urbanistica per cambio di destinazione d'uso e demolizione e ricostruzione di parte del Mercato ortofrutticolo di Latina (Mol) è pronta e domani sarà in commissione Attività produttive per la sua approvazione. Il presidente Marco Capuccio ha convocato la seduta per l'approvazione di questa e di un'altra variante per l'ampliamento di un diverso sito. Due varianti, ad appena 15 giorni dalle elezioni, e l'opposizione (che in quella commissione è ormai maggioranza), è esplosa in polemiche.

LE VARIANTI

Il progetto di riqualificazione del Mol nasce diversi anni fa, ed è già approdato in passato in commissione tra il 2014 e il 2015 e di nuovo tre anni fa in questa consiliatura. Ora, dopo alcune modifiche, è alle battute finali: la volumetria totale di intervento è di 72.402 metri cubi, rispetto all'attuale, di 28.800 metri cubi. In particolare, viene realizzata una pensilina di collegamento tra edifici, ampliamenti per il packaging e altro. Un intervento che nasce per «diversificare l'offerta, sia per quanto riguarda i prodotti ortofrutticoli, e il loro confezionamento, sia per quanto riguarda l'offerta di servizi complementari», recita la relazione. In particolare, un'area, oggi a destinazione agricola, deve subire la variante per diventare a commercio all'ingrosso di prodotti agricoli, per realizzare le nuove strutture. In mezzo alle procedure amministrative per la variante, negli anni scorsi ci si mise di mezzo anche una lotta burocratica e giudiziaria tra soci della cooperativa, con diffide incrociate. La conferenza dei servizi parte nel 2019, e due mesi fa è giunta a positiva conclusione. L'altra variante è invece relativa a un sito ortofrutticolo sulla via Appia, operante nella produzione e stoccaggio del kiwi, l'unico nella Regione Lazio per tutti i soci produttori della cooperativa, che prevede di arrivare a una lavorazione totale di 436.396 quintali nel 2022: in questo caso, si tratta di ampliare di circa il doppio la struttura, giungendo a 71.342 metri cubi, per arrivare a conservare la produzione regionale.

RISCHIO SEDUTA DESERTA

Il tema però è politico. Da un lato, l'opposizione lamenta che due varianti vengano portate sotto elezioni. Su questo punto, Nicoletta Zuliani (Misto) è netta: «Trovo inopportuno a 15 giorni dalle elezioni portare in commissione atti che non sono, come richiede la norma, inderogabili o la cui mancata approvazione causa danno erariale. Varianti urbanistiche che si vuole approvare con queste modalità a ridosso delle elezioni dopo 5 anni di governo, credo destino sospetti legittimi». Se l'opposizione non si presentasse, non ci sarebbe il numero legale perché la maggioranza è ormai minoranza. Della maggioranza Lbc infatti ci sono il presidente, Marco Capuccio, e poi Emanuele Di Russo, Ernesto Coletta, Celina Mattei, Laura Perazzotti. Cinque in tutto. Dall'altra parte, a causa degli ultimi passaggi al Misto e quindi all'opposizione, c'è il maggior numero di commissari: Massimiliano carnevale (Lega), Raimondo Tiero (FdI), Giovanna miele (Lif), Maria Grazia Ciolfi, Massimo Di Trento, la Zuliani del Misto. L'opposizione è in maggioranza di 6 a 5.

L'ASSESSORE

L'assessore alle Attività produttive, Simona Lepori, ribatte però che «le urgenze sono motivate, una delle due pratiche ha anche un titolo che decade, e nelle note c'è scritto che doveva essere portata nel primo Consiglio utile, quindi era proprio una cosa perentoria, non era neanche di libero arbitrio, e sono anche pratiche molto vecchie. Non è giusto che gli imprenditori paghino conti non loro, le pratiche non devono aspettare i tempi della politica. So che c'è il rischio di assenze, ma mi auguro che ci sia buon senso da parte di tutti: abbiamo preso impegno di servire la città al meglio. Altrimenti equivarrebbe a punire chi non c'entra nulla».

Andrea Apruzzese

