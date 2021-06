Sabato 26 Giugno 2021, 05:02

LA SITUAZIONE

La variante Delta del Covid, in provincia di Latina, è temuta con l'arrivo dei turisti. Se ad Aprilia, con ben 17 casi resi noti giovedì scorso, il suo passaggio è stato quasi indenne grazie alle misure di contenimento disposte in anticipo dal dipartimento di prevenzione della Asl pontina, la libera circolazione delle persone dovuta alle riaperture potrebbe portare con sé anche il virus, nella sua variante più trasmissibile. Un rischio già inquadrato nel corso dell'ultimo tavolo istituzionale, coordinato dal prefetto Maurizio Falco un paio di giorni fa. Durante la riunione sono state gettate le basi per la redazione di un piano di sicurezza Covid, proprio in vista della stagione turistica. Il documento, che sarà reso noto la prossima settimana, conterrà vademecum per alberghi, strutture ricettive e trasporti. Dopo il responso dello Spallanzani su Aprilia (l'altro ieri resi noti 17 casi di variante Delta, di cui 16 già negativizzati), la Asl di Latina resta in attesa di conoscere l'approfondimento richiesto per alcune positività al Coronavirus registrate a Maenza e Sabaudia, per le quali sono state prese ormai da tempo le massime misure di contenimento «in famiglia, tra i contatti e nelle scuole», ha sottolineato Antonio Sabatucci, responsabile del dipartimento di Prevenzione. Questo per dire che se anche fosse accertata la variante Delta in queste altre due realtà, «non vi potrebbero essere ulteriori conseguenze in termini di circolazione in quanto abbondantemente prevenute come nel caso di Aprilia».

I DATI

Allo stato dei fatti, in provincia di Latina i nuovi casi Covid giornalieri sono limitati da tempo al disotto della decina. Nel bollettino Asl di ieri, riferito a giovedì, un solo nuovo caso ad Aprilia, zero decessi per l'ottavo giorno consecutivo, un ricovero e 131 guariti. Nelle 24 ore precedenti c'erano stati 5 nuovi casi distribuiti tra Cisterna, Fondi, Formia e Monte San Biagio. «La situazione è assolutamente sotto controllo», ha ribadito Sabatucci, aggiungendo che «per ora il rischio variante è legato soltanto al turismo» e che «è possibile prevenirlo con l'adozione del piano di sicurezza improntato». Nuove zone rosse in caso di cluster di variante Delta, come ipotizzato ieri da Franco Locatelli, coordinatore del Cts? Se saranno necessarie Sabatucci non si tirerà indietro, ma per ora si mostra fiducioso nel piano per le presenze turistiche.

Intanto contro la variante Delta è stato adeguato anche il piano vaccinale con l'anticipo dei richiami Astrazeneca. Ammonta ad oltre 360mila le dosi di vaccini anti-Covid somministrate fino a ieri negli hub pontini; più di 124mila gli immunizzati.

Rita Cammarone

