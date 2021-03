11 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







CALCIO

Il Latina capolista corre verso la grande sfida contro il Monterosi. La formazione di Raffaele Scudieri domenica al Francioni si ritroverà di fronte il rivale più agguerrito, distante al momento solo tre lunghezze. Nel gruppo pontino c'è serenità e al tempo stesso il desiderio di dare un segnale importante al campionato. Sino a questo momento i pontini meritano un voto alto, come ammesso anche dal direttore sportivo Marcello Di Giuseppe che ieri pomeriggio ha parlato in conferenza stampa:

«Bisogna dare atto a questa società di aver fatto un grande lavoro, ripartire con forza dopo l'interruzione dello scorso campionato non era semplice. Presidente, dirigenza, tecnico, staff e atleti meritano il primato. Siamo riusciti a costruire un gruppo di veri uomini prima ancora che bravi calciatori, dimostrando di sapere affrontare e superare anche le avversità».

A cavallo tra gennaio e febbraio il Latina ha faticato, senza però mai perdere la testa: «Abbiamo dovuto fare i conti con alcuni imprevisti, i gravi infortuni di Garufi e Tortolano non ci hanno agevolato, ma allo stesso tempo ci siamo resi conto della bontà delle scelte fatte in estate e degli interventi mirati del mercato invernale. Chi è stato chiamato in causa ha sempre risposto presente e anche nel periodo in cui c'è stata qualche difficoltà, la società ha sempre avuto il merito di credere nel progetto tecnico di Scudieri e nel reale valore di una rosa composta da 28 giocatori».

IL BIG MATCH

Domenica arriva al Monterosi, una partita che si può definire decisiva: Sarebbe da sciocchi pensare che sia una sfida come un'altra - prosegue Di Giuseppe -, ha una valenza enorme anche dal punto di vista psicologico. Detto ciò, bisogna sempre ricordare che dopo questo incontro ce ne saranno ancora altri comunque fondamentali per arrivare a dama. Non dovrà mancare l'equilibrio, a seconda del risultato finale. Chi vincerà dovrà cogliere l'occasione per spingersi ancora più in alto, in caso contrario bisognerà mostrare carattere nel riprendersi immediatamente. Siamo entrati nel girone di ritorno e i punti peseranno ancor di più. Per quanto riguarda il nostro ruolino di marcia, siamo in linea con quanto fatto all'andata, tre vittorie sue tre incontri.

INCUBO LAZIALI

La prima della classe ha dettato legge con tutti, tranne con le formazioni della stessa regione. Non abbiamo ancora ottenuto un successo contro una formazione del Lazio, raccogliendo solamente due punti in quattro partite. Come è giusto che sia Cassino, Team Nuova Florida, Vis Artena e Insieme Formia hanno dato qualcosa in più contro di noi e io non vedo l'ora di poterle incontrare al ritorno per prenderci una rivincita sportiva. Questo deve farci anche riflettere, domenica affronteremo l'ultima laziale rimasta, il Monterosi, l'occasione ideale per invertire il trend negativo. Davide Mancini

