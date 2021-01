LA POLEMICA

Vaccinazione, la Asl di Latina dimentica gli operatori del 118: è la denuncia del sindacato Confail Sanità del Lazio che sottolinea: «Da settimane è in corso a livello nazionale la campagna vaccinale contro il Covid 19, ma già arrivano le prime segnalazioni su ritardi ed eventuali errori nella gestione». Il segretario Vinicio Amici chiede «se sia normale somministrarle ai funzionari degli uffici dell'Azienda prima ancora che ad alcune categorie di operatori sanitari impegnate a contrastare sul campo la pandemia». «Sembrerebbe che la gestione della campagna vaccinale vada a rilento nella nostra Provincia per via di lungaggini derivanti dalla macchina burocratica guidata dalla Protezione Civile - aggiunge Amici - ma è lecito nutrire il ragionevole sospetto che ci si trovi di fronte all'ennesima sberla data in faccia agli operatori del 118».

«I cittadini - conclude Confail Sanità - devono sapere che le divise del 118 sono quelle che rispondono e corrono incontro ad ogni richiesta di aiuto. Speriamo che gli amministratori della Sanità laziale si mettano la mano sulla coscienza e inizino a chiamare tutti gli operatori del 118 della Provincia di Latina per essere sottoposti a vaccinazione».

