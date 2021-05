20 Maggio 2021

COVID

Vaccinazione anti-Covid con il farmaco Johnson&Johnson in farmacia: apertura delle prenotazioni a partire da lunedì 24 maggio, mentre le somministrazioni inizieranno dal primo giugno. La fissazione ufficiale delle date, arrivata nel pomeriggio di ieri dalla Regione Lazio attraverso il consueto report dell'assessore alla Sanità Alessio D'Amato sui dati Covid, ha colto un po' di sorpresa le farmacie pontine. Sebbene la maggior parte dei farmacisti aderenti alla campagna abbiano già completato il corso per l'abilitazione alla somministrazione dei vaccini, c'è una parte che lo completerà il prossimo 15 giugno. Inoltre sulla fornitura del farmaco e sulle procedure da seguire ancora non si ha idea. «Attendiamo circolari esplicative ha commentato il dottor Salvatore Farina, vice presidente di Federfarma Latina - Sono certo che Federfarma Lazio, in contatto costante con la Regione, fornirà quanto prima le indicazioni di cui abbiamo bisogno. Io personalmente sono già abilitato ma non è solo questo il punto. La vaccinazione implica una serie di procedure burocratiche».

IN FARMACIA

Per prenotare la vaccinazione in farmacia sarà necessario accedere al portale regionale SaluteLazio dove l'utente potrà scegliere il luogo in cui effettuare la somministrazione. Si potrà accedere alla farmacia opzionata soltanto con la prenotazione. Con una successiva comunicazione la Regione Lazio ha precisato che nelle farmacie la vaccinazione avrà luogo sempre seguendo il criterio delle classi d'età. Nel primo giorno di somministrazione, i farmacisti abilitati dovranno essere assistiti da un medico o un infermiere laureato in Scienze infermieristiche che al termine dell'operazione rilascerà apposito certificato. In provincia di Latina ci sono 153 farmacie; le aderenti a Federfarma sono 147 di cui 96 aderenti alla campagna vaccinale anti-Covid.

I MATURANDI

C'è una data anche per l'avvio delle prenotazioni per la vaccinazione dedicata ai ragazzi che dovranno sostenere l'esame di maturità: si parte giovedì 27 maggio per le inoculazioni da effettuarsi tra il primo e il 3 giugno in tutte le sedi vaccinali che somministrano il vaccino pfizer. Per prenotarsi serve il codice fiscale e la tessera sanitaria, le modalità saranno le stesse utilizzate per le prenotazioni del personale scolastico. La tre giorni, in provincia di Latina, interesserà circa cinquemila ragazzi.

LE ALTRE DATE

Dalla mezzanotte di oggi, 20 maggio, saranno aperte le prenotazioni per le vaccinazioni dedicate alle classi di età 47/44 anni (nati 1974/1977). Da mercoledì 26 maggio via libera alle prenotazioni fascia di età 43/40 anni (nati 1978/1981). Tutte le prenotazioni saranno effettuate dal portale Salutelazio. Sabato 22 e domenica 23, dalle 19 alle 24, open day vaccinale per gli over 40 presso il teatro San Francesco di Latina, l'ospedale di Fondi, e i locali di via Spaventola a Formia. Prevista la somministrazione complessiva nelle due serate di 1.600 dosi di Astrazeneca.

Con la giornata di ieri il totale delle dosi somministrate in provincia dall'inizio della campagna ha superato le 196mila unità; nella settimana dal 12 al 18 maggio sono state somministrate 25.104 dosi. A ieri gli immunizzati con prima e seconda dose sono risultati oltre 64.400.

Rita Cammarone

