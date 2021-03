5 Marzo 2021

LO SCENARIO

L'economia pontina guarda con interesse crescente all'opportunità dell'Italia di contribuire alla produzione o confezione dei vaccini anti-Covid. Nel polo farmaceutico della provincia di Latina, l'azienda Haupt Pharma del gruppo Aenova è pronta a destinare un investimento di 15 milioni di euro all'infialamento dei vaccini anti Coronavirus. Si tratta di una somma già programmata ha affermato ieri Pierpaolo Pontecorvo, presidente di Unindustria Lazio, con delega territoriale di Latina e questo è un vantaggio. Tante altre realtà produttive pur offrendo la loro disponibilità all'infialamento dei vaccini, o alla produzione degli stessi, attendono conferme per una partecipazione finanziaria o a livello contributivo o da parte dei titolari dei brevetti dei vaccini. La Haupt Pharma, stabilimento che produce per conto terzi, aveva già programmato l'investimento per la riconversione di un reparto da destinare proprio all'infialamento di medicinali liquidi. Una volta ottenute le necessarie autorizzazioni di Aifa ed Ema, ritengo, sia possibile prevedere un avvio rapido dell'infialamento nello stabilimento di Latina, ex Pfizer. Rapido quanto? Direi entro giugno. In questi giorni ci sono incontri a ripetizione. Sono ore frenetiche queste per il nuovo Governo, impegnato su più fronti ad un cambio di passo per sconfiggere la pandemia. Il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ieri, in una conferenza stampa col commissario Ue al mercato interno Thierry Breton, con delega sui vaccini, ha annunciato risorse per accompagnare la nascita di un polo italiano che possa soddisfare la richiesta di vaccini sia italiana che europea. Giorgetti non ha fatto nomi delle aziende pronte a questa missione, aggiungendo che finora si è preso atto di quelle imprese che, grazie alla collaborazione di Farmaindustria e Aifa, hanno manifestato al Ministero disponibilità e condizioni. «Il problema principale al momento resta la carenza dei bioreattori per la produzione, anche per conto terzi, dei vaccini. E non è escluso che si trovi presto la soluzione per poter iniziare a produrre nel prossimo autunno», ha commentato Pontecorvo, citando il potenziale della start up romana Cellex che ha progettato un bioreattore di dimensioni ridotte e quindi utilizzabili in più ambienti. «Da quello che aprendo, comunque, l'avvio della produzione in Italia dei vaccini potrebbe avvenire dal prossimo autunno», ha concluso il presidente Unindustria. In provincia di Latina è operativo anche lo stabilimento Janssen, del gruppo Johnson & Johnson titolare del vaccino monodose in fase di approvazione da parte dell'Ema.

Rita Cammarone

